Más de 61.600 unidades de sangre se han donado en la provincia de Alicante este 2025

La provincia ha tenido un papel destacado en las donaciones de sangre realizadas en la Comunidad Valenciana a lo largo de 2025. Desde el mes de enero hasta mediados de diciembre, el Centro de Transfusión ha recogido un total de 170.235 unidades de sangre, de las cuales 61.679 proceden de Alicante, lo que supone algo más del 36 % del total autonómico y un aumento respecto a todo el 2024 cuando se contabilizaron 61.578 unidades. La solidaridad de los alicantinos vuelve a ser clave para garantizar las reservas en Navidad.

Debido a la población, Valencia está por encima, al recogerse 91.017 unidades, mientras que Castellón ha aportado 17.539 bolsas de sangre en lo que va de año. Lo más destacado es que, además, casi 15.000 personas se han sumado por primera vez a la red de donantes de la Comunidad, un dato que refleja un crecimiento sostenido del número de ciudadanos comprometidos con este gesto altruista.

Con motivo de la campaña navideña, el Centro de Transfusión ha puesto en marcha una acción de sensibilización con una ilustración del dibujante Enrique Lapicito, que simboliza el vínculo directo entre donantes y pacientes. Esta imagen se difundirá en espacios publicitarios de las principales ciudades como reconocimiento a la generosidad de los donantes.

Donación de sangre en la Diputación de Alicante / INFORMACIÓN

La campaña especial de Navidad se desarrollará entre el 22 de diciembre y el 5 de enero, con la colaboración de distintas entidades y empresas de las tres provincias. Desde el CTCV recuerdan que donar sangre es un proceso seguro y rápido, y que basta con cumplir requisitos básicos como tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Los hombres pueden donar hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, siempre respetando dos meses entre cada donación. Desde el Centro de Transfusión se recuerda que no hay que acudir en ayunas.

MARATÓN de donaciones de sangre en Elche / Matias Segarra

Donar en una época clave

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado el Centro de Transfusión para reconocer el trabajo del personal sanitario y agradecer la implicación de los donantes, subrayando que su colaboración resulta esencial para mantener la actividad asistencial de los hospitales. Según ha señalado, la solidaridad ciudadana permite salvar vidas y mejorar la calidad de vida de numerosos pacientes.

El responsable autonómico ha hecho especial hincapié en la necesidad de mantener las donaciones durante periodos festivos como la Navidad, cuando aumentan los desplazamientos pero las necesidades hospitalarias no disminuyen. En este sentido, ha animado a la población a seguir donando también durante estas fechas para garantizar el suministro de sangre.