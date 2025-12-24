Barcala llama a vivir una Navidad solidaria y celebra el "crecimiento" de Alicante en 2025

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha centrado su mensaje institucional de Nochebuena en la necesidad de vivir una Navidad marcada por la ilusión de los más pequeños y la solidaridad con quienes más lo necesitan, sin perder de vista las tradiciones locales ni el "salto de calidad" que, a su juicio, ha experimentado la ciudad durante el 2025.

En su felicitación navideña, pronunciada desde el Ayuntamiento y compartida a través de un video difundido a los medios de comunicación, Barcala ha brindado por “compartir y contagiar la magia y la ilusión de los niños durante la Navidad” y ha animado a disfrutar de unas fiestas solidarias “con los que menos tienen y más nos necesitan”. El alcalde ha subrayado que Alicante vive estas fechas “a lo grande”, al definirse como “la capital de la Navidad” y celebrar “una Navidad gigante”, aunque ha advertido de la importancia de no perder la perspectiva.

"Salto de calidad" de la ciudad en 2025

Durante su intervención, el primer edil ha hecho una llamada a respetar las tradiciones “que nos enseñaron nuestros mayores” y a recibir el nuevo año “con la misma ilusión y esperanza que hemos puesto en el año que ahora termina”, en el que Alicante, según ha señalado, “ha dado un gran salto de calidad en todos los sentidos”. Con esto el primer edil se ha referido a que la ciudad cuenta con “más empleo que nunca” y un "crecimiento sostenido en el número de habitantes y en todos los parámetros".

“Alicante se está haciendo muy grande, pero no debemos perder la perspectiva”, ha recalcado Barcala, quien ha animado a vivir estos días con felicidad, disfrutar de la familia y los amigos y situar a los niños como protagonistas de unas fiestas pensadas para que “la ilusión de los niños nos contagie”.

Fechas de solidaridad

El mensaje ha concluido con un llamamiento explícito a la solidaridad. “Esta ciudad que va hacia arriba, no puede olvidar, ahora menos que nunca, a aquellos que menos tienen”, ha afirmado el alcalde, antes de invitar a “volcarnos con ellos” y a hacerles partícipes de la felicidad colectiva.

En un tono más informal, el alcalde también compartió un video vertical en su cuenta de Instagram el mediodía de este 24 de diciembre. En él, felicitó la Navidad y adelantó una de las ideas principales de su mensaje oficial: la importancia de la ilusión infantil y la necesidad de dejarse contagiar por ella.