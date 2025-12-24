Los Bomberos de Alicante alertan de un "punto crítico" por falta de personal en plena Navidad

SEP-CV, el sindicato mayoritario en el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Alicante, ha denunciado que los bomberos de la ciudad están en "un punto crítico" al operar por debajo de la dotación mínima en plenas fiestas navideñas.

Según han comunicado, durante el último mes se han repetido jornadas en las que el servicio ha operado por debajo de los mínimos establecidos, lo que ha generado una creciente preocupación entre la plantilla y la representación sindical por el riesgo que supone para la seguridad ciudadana y para los propios bomberos.

El 23 de diciembre, señalan, fue el "detonante definitivo" de un conflicto que lleva semanas gestándose. Ese día, el servicio inició la jornada con solo la mitad de los mandos operativos disponibles (dos de cuatro) y con tres bomberos por debajo de los efectivos mínimos fijados. Desde SEP-CV califican esta situación como "insostenible" y remarcan que la falta de personal tiene consecuencias operativas inmediatas.

Peligro de retrasos en las intervenciones

Entre ellas, la imposibilidad de conformar un tren de salida independiente desde cada parque, lo que obliga a que los parques se cubran entre sí. Según explican desde el sindicato, si se produjera un incendio en el centro de Alicante, podría ser necesario que acudieran efectivos de Playa de San Juan, con el consiguiente retraso en la intervención.

Desde SEP-CV insisten en que no se trata de un hecho puntual, sino de una dinámica que se ha repetido de forma continuada en las últimas semanas. Además, relatan que pese a las advertencias trasladadas al Ayuntamiento, la respuesta municipal se ha limitado a restringir permisos entre el 15 de diciembre y el 15 de enero y a intentar cubrir mínimos mediante horas extraordinarias.

Una gestión que desde el sindicato consideran inadmisible: recurrir a las horas extraordinarias como solución principal es, a ojos de la representación de los trabajadores, ineficaz e inseguro. Además, la mayor parte del personal ha alcanzado el tope de 80 horas extraordinarias, lo que hace inviable garantizar una cobertura estable y segura por esta vía.

El sindicato pide una oferta de empleo

El sindicato advierte que las fiestas navideñas apenas empiezan y, mientras tanto, el conflicto sigue abierto y sin una respuesta efectiva por parte del Ayuntamiento, por lo que reclaman medidas urgentes.

Cabe recordar que una de las principales reivindicaciones del colectivo en las pasadas Hogueras fue la convocatoria urgente de la oferta de empleo y de las oposiciones de bomberos, debido a las vacantes existentes. Como consecuencia, se creó una bolsa de guardias que para los representantes de los trabajadores se ha demostrado insuficiente.