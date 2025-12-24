Navidad de pavo…y Tiburón

En apenas 100 metros, la Alicante más bulliciosa. A un lado de la avenida Alfonso el Sabio, el Mercado Central, repleto de compras de última hora, de una Nochebuena que viene y una mesa por completar. Un poco más de marisco por aquí y un poco más de turrón por allá. Entre todas las compras, las crónicas cuentan que en aquellas fiestas de 1975 se vendió más pavo que nunca. «Está a la orden del día», decían en alguno de los puestos a pregunta del reportero de INFORMACIÓN. Este ave de corral se vendía a 100 pesetas el kilo ¡vivo!

Al otro lado de la arteria principal de aquella Alicante que desde hacía alguna década comenzaba a mirar más allá de su parte histórica, una cola kilométrica. En la calle José Antonio, hoy Constitución, cientos de alicantinos a la espera de otro animal, el Tiburón de Steven Spielberg. El añorado cine Ideal estrenaba aquellos días un filme de los que marcan a una generación, que se acabaría llevando tres Oscar y que aún hoy es uno de los mejores thrillers de la historia del cine.

El colectivo metalúrgico reclamaba una subida del salario del 50 %

Eran días de fiestas, ocio y celebraciones y se estimaba que en toda la provincia circulaban 350.000 tarjetas navideñas, un movimiento que había costado siete millones de pesetas. Sin embargo, también había tiempo para la reivindicación, en este caso del sector del metal. El colectivo metalúrgico reclamaba una subida del salario del 50 % y una jornada laboral de 40 horas. También hubo tiempo aquella penúltima semana de diciembre de 1975 para un homenaje, el de Aurora Fernández Fernández, de Benejúzar, la mujer más mayor de España. Su secreto a los 110 años, haber fabricado durante toda su vida flores de papel.

En aquel esprint final de año el Ayuntamiento también buscaba a la desesperada alguien que le hiciera unas 2.000 papeleras después de dos concursos desiertos. También necesitaba responsable para explotar el bar del Castillo de San Fernando; la razón, 18.000 pesetas anuales y un contrato de cinco años. No eran las únicas líneas sobre la política local y provincial, puesto que el 1975 también se llevaba por delante –profesionalmente hablando- al entonces presidente de la Diputación, Manuel Monzón, y al cargo llegaba Jorge Silvestre, el único candidato que se presentó para tal fin.

Las inocentadas del día 28 con la clásica flores-ducha de las solapas de las chaquetas

Las inocentadas también se dejaron caer por las casas alicantinas el día 28, con las clásicas flores-ducha de las solapas de las chaquetas o las dentaduras postizas. Además, se pudo leer la promesa municipal de que la línea 11 del autobús urbano de Alicante bajaría hasta la Colmena (entonces todavía conocidas únicamente como las viviendas de la hostelería). Por si fuera poco, en este diario se podía leer que la celebérrima Carmen Sevilla había vendido su chalet de la playa de San Juan, sito en la zona de La Zenia. «No puedo decir a quién», indicaba a INFORMACIÓN.

Por si fuera poco, un notición para despedir el año. El entonces presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, fue cazado por Perfecto Arjones y Vidal Masanet en el aeropuerto de Alicante tras un chivatazo. Después de un vuelo directo desde Nueva York, Ford -de camisa blanca, corbata azul y pantalón gris- se plantó en la provincia para pasar unos días en casa de su amigo míster Phanton y practicar golf, natación y tomar el sol. En el canutazo improvisado que le cogieron los periodistas de INFORMACIÓN el presidente reconoció que ya había estado una vez en la ciudad, a sus 23 años, como jugador de beisbol y que se había hospedado en el hotel Samper. Una buena historia.