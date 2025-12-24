Sanidad admite que la mutación de la gripe resta efectividad a la vacuna pero sigue protegiendo los casos graves

La vacuna de la gripe ha "disminuido su efectividad" cuando se trata de infecciones leves. Así lo constata la Conselleria de Sanidad dentro del texto del "Protocolo de derivación de pacientes con criterios de ingresos a hospitales privados", mediante el cual la Generalitat ha comenzado a enviar ingresados de Medicina Intensiva a centros privados, como publicó Levante-EMV (del mismo grupo que INFORMACIÓN) la pasada semana.

En el documento, expone que la caída en la efectividad de la vacunación (exclusivamente en las infecciones leves) es uno de los motivos que "está generando un notable incremento de la demanda asistencial" y, por tanto, justifica el traslado de estos pacientes. Otro de los factores es la "baja cobertura vacunal" de la que Sanidad no ha dado cifras oficiales este año, como sí ocurrió en anteriores campañas.

"Las vacunas siguen siendo eficaces para prevenir un caso grave"

"Las vacunas siguen siendo eficaces, especialmente para lo más importante: prevenir una enfermedad grave, la hospitalización o la muerte", explica la subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud, Mara Garcés, cuando se le pregunta sobre la caída de la efectividad o no.

Pese a ello, ella sí reconoce que "las pequeñas mutaciones del virus pueden disminuir la protección frente a la infección leve". La especialista insiste en la importancia de inmunizarse, sobre todo entre los grupos de riesgo. "Funciona y salva vidas al evitar complicaciones", persevera.

Era una tesis que ya apuntaba la presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), Mª Ángeles Medina, hace un par de semanas a este periódico. "La vacuna que se está inyectando no contiene inmunización frente a la nueva variante klado", explicaba como una de las posibles razones para explicar el rápido ascenso del número de contagios de gripe registrado en las últimas semanas en la Comunitat Valenciana y recogido en las actualizaciones semanales del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (Sivira). El último dato oficial -a fecha del 23 de diciembre- registra 1.186,5 casos de virus respiratorios por cada 100.000 habitantes, de los cuales 332,2 son de gripe, una cifra que se duplicó en solo una semana.

Evolución de la incidencia de virus respiratorios en la Comunitat Valenciana a 22 de diciembre. / GVA

La variante 'k'

Este factor se debe a la transmisión de la variante 'K', la cual presenta, según Garcés, cambios "en la proteína de superficie del virus". Esto facilita una transmisión "mejor", más fácil, entre personas y provoca que la inmunización previa -haber pasado la gripe otros años o estar vacunado- no sea tan efectiva, aunque matiza que el contagio siempre "será de forma generalmente más leve". Es una cuestión que apuntaba, también, Medina: "La mayoría no estamos inmunizados frente a esta nueva mutación del virus", comentaba.

¿Esta rapidez en la transmisión de los casos significa que sea más virulenta? "Con los datos disponibles hasta el momento, no se está observando un aumento de la gravedad respecto a la temporada pasada -, relata Garcés-. La mayoría de casos son leves o moderados y los casos graves se concentran, como cada año, en personas mayores, con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas". Por el momento, el Sivira deja la cifra de cuadros graves en 25,3 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que se dispara hasta los 167,7 entre los mayores de 80 años.

La sala de espera de Urgencias de La Fe, llena en pleno pico de gripe. / Germán Caballero

¿Cuándo se alcanzará el pico?

La representante de Sanidad sí que reconoce que un mayor número de contagios puede tener como contrapartida una "mayor presión asistencial". Es lo que está ocurriendo en las últimas semanas con problemas en varios hospitales, donde se está atendiendo a más de 500 pacientes diarios. De hecho, como se explicaba al inicio y se publicó la semana pasada, Sanidad está autorizando el envío de pacientes ya ingresados a hospitales privados para tener mayor disponibilidad de camas en planta y poder "garantizar la asistencia".

Este año el pico se ha adelantado

Los expertos llevan semanas hablando de un crecimiento de la incidencia más temprano respecto a pasadas temporadas; lo habitual es que el pico de la curva se registre a principios o mediados del mes de enero.

Este año, sin embargo, la incidencia ha superado su máximo del pasado año ya a principios de diciembre al alcanzar los 1.192,5 puntos.

¿Qué pasará en las próximas semanas? "Se espera una temporada de circulación sostenida -, explica Garcés-. Con la información epidemiológica actual, lo más probable es que el ascenso de adelante con un pico entre finales de diciembre y enero".

Es lo que ocurrió hace dos años, cuando la cúspide de la curva de incidencia se registró la última semana de diciembre. A partir de ese momento, "la circulación podrá mantenerse durante varias semanas, especialmente si coinciden gripe, covid y otros grupos respiratorios", concluye.