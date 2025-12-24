Consulta el tiempo para Nochebuena en estos municipios de Alicante
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este 24 de diciembre un día estable y apacible, con temperaturas frías y tiempo seco en la gran mayoría de comarcas. Las mínimas han experimentado una bajada, sobre todo en el interior de la provincia de Alicante, donde oscilarán entre los 4 y los 6 grados, mientras que en la costa rondarán los 9 de mínima y 11 grados de máxima. Por la tarde, el viento y la humedad reforzarán la sensación térmica invernal.
Alicante
Nochebuena estable en la capital, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 18 grados, con ambiente fresco al amanecer y mediodía agradable. La humedad seguirá elevada durante toda la jornada. El viento soplará flojo y no condicionará la sensación térmica.
Elche
Jornada tranquila en Elche, con alternancia de nubes y claros y tiempo seco. Los termómetros se moverán entre 9 y 17 grados, con frío a primera hora y ligera suavización al mediodía. La humedad será alta, especialmente por la mañana. Viento débil y sin rachas destacables.
Benidorm
Tiempo estable en Benidorm, con predominio del sol y ausencia de lluvias. Las temperaturas se situarán entre 11 y 18 grados, con sensación templada en las horas centrales. La humedad se mantendrá elevada por la influencia marítima. Brisas suaves durante la tarde.
Elda
El interior registrará una Nochebuena fría y seca, con cielos poco nubosos durante todo el día. Las mínimas bajarán hasta 6 grados, mientras que las máximas rondarán los 16. Ambiente invernal persistente, sobre todo a primera hora. Viento muy flojo o en calma.
Torrevieja
Jornada estable en Torrevieja, con cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 17 grados, con ambiente suave al mediodía. La humedad seguirá siendo alta durante toda la jornada. Viento flojo sin incidencia destacada.
Orihuela
Tiempo seco y estable en Orihuela, con cielos mayoritariamente despejados. El frío se dejará notar al amanecer, con mínimas en torno a 8 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 16. Ambiente algo más templado en las horas centrales. Viento débil.
Alcoy
Nochebuena claramente invernal en Alcoy, con frío acusado y tiempo estable. Las temperaturas se moverán entre 5 y 14 grados, con sensación térmica baja durante buena parte del día. Cielos poco nubosos y sin precipitaciones. Viento prácticamente inexistente.
Dénia
Dénia vivirá una jornada luminosa y estable, con predominio del sol. Los termómetros marcarán entre 9 y 17 grados, con ambiente fresco por la mañana y más suave al mediodía. Humedad elevada en zonas cercanas al mar. Viento flojo.
