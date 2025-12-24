Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consulta el tiempo para Nochebuena en estos municipios de Alicante

Una mujer se cubre del frío en Alicante

Una mujer se cubre del frío en Alicante / Pilar Cortés

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este 24 de diciembre un día estable y apacible, con temperaturas frías y tiempo seco en la gran mayoría de comarcas. Las mínimas han experimentado una bajada, sobre todo en el interior de la provincia de Alicante, donde oscilarán entre los 4 y los 6 grados, mientras que en la costa rondarán los 9 de mínima y 11 grados de máxima. Por la tarde, el viento y la humedad reforzarán la sensación térmica invernal.

Alicante

Nochebuena estable en la capital, con cielos poco nubosos y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 18 grados, con ambiente fresco al amanecer y mediodía agradable. La humedad seguirá elevada durante toda la jornada. El viento soplará flojo y no condicionará la sensación térmica.

Elche

Jornada tranquila en Elche, con alternancia de nubes y claros y tiempo seco. Los termómetros se moverán entre 9 y 17 grados, con frío a primera hora y ligera suavización al mediodía. La humedad será alta, especialmente por la mañana. Viento débil y sin rachas destacables.

Benidorm

Tiempo estable en Benidorm, con predominio del sol y ausencia de lluvias. Las temperaturas se situarán entre 11 y 18 grados, con sensación templada en las horas centrales. La humedad se mantendrá elevada por la influencia marítima. Brisas suaves durante la tarde.

Elda

El interior registrará una Nochebuena fría y seca, con cielos poco nubosos durante todo el día. Las mínimas bajarán hasta 6 grados, mientras que las máximas rondarán los 16. Ambiente invernal persistente, sobre todo a primera hora. Viento muy flojo o en calma.

Torrevieja

Jornada estable en Torrevieja, con cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 17 grados, con ambiente suave al mediodía. La humedad seguirá siendo alta durante toda la jornada. Viento flojo sin incidencia destacada.

Orihuela

Tiempo seco y estable en Orihuela, con cielos mayoritariamente despejados. El frío se dejará notar al amanecer, con mínimas en torno a 8 grados, mientras que las máximas alcanzarán los 16. Ambiente algo más templado en las horas centrales. Viento débil.

Alcoy

Nochebuena claramente invernal en Alcoy, con frío acusado y tiempo estable. Las temperaturas se moverán entre 5 y 14 grados, con sensación térmica baja durante buena parte del día. Cielos poco nubosos y sin precipitaciones. Viento prácticamente inexistente.

Dénia

Dénia vivirá una jornada luminosa y estable, con predominio del sol. Los termómetros marcarán entre 9 y 17 grados, con ambiente fresco por la mañana y más suave al mediodía. Humedad elevada en zonas cercanas al mar. Viento flojo.

