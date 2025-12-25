Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni

Después de cinco navidades de espera, el Ayuntamiento de Alicante ha anunciado el inicio de la construcción del nuevo colegio de educación especial El Somni, adjudicadas a la empresa Abala Infraestructuras S. L., con un presupuesto de 6,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses. El solar está preparado para que puedan comenzar las ansiadas obras tras el vallado perimetral de su solar.

Se trata de una de las infraestructuras que se habían quedado a la cola del Plan Edificant en la provincia, ya que en 2020 se firmó la delegación de competencias para que la Generalitat asumiera el coste de las obras dentro del marco del programa autonómico. Entonces, su coste se estimó por un importe inferior a los 6 millones. Sin embargo, los retrasos acumulados por el Ayuntamiento en la tramitación del proyecto, que no estuvo listo hasta tres años más tarde, motivaron a su vez un incremento en los costes de construcción.

El solar donde se construirá El Somni, ya vallado, este jueves / ALEX DOMINGUEZ

La concejala de Educación, Mari Carmen de España, ha destacado que "estamos muy cerca de ver cómo este nuevo centro de educación especial, tan esperado y demandado, comienza a ser una realidad” y ha expuesto que la nueva edificación “contará con unas instalaciones y equipamientos de primer orden para atender todas las necesidades de los alumnos, del profesorado y del personal del centro educativo”.

El proyecto de ejecución del nuevo CEE El Somni está incluido en el programa Edificant de la Generalitat y contempla la construcción de un nuevo centro escolar de 12 unidades docentes y 106 puestos escolares. Ocupará una parcela cedida por el Ayuntamiento que está situada entre la avenida Isla de Corfú y el PAU 2, de 10.483 metros cuadrados.

Recreación gráfica del nuevo centro de educación especial para Alicante / INFORMACIÓN

Aulas especializadas

El nuevo CEE El Somni se desarrolla en una planta de forma cuadrada con un patio central que permite la circulación y que todos los espacios tengan ventilación e iluminación natural. El resto de la parcela corresponde a urbanización exterior. En el centro del cuadrado se sitúa el patio interior abierto, alrededor del cual se desarrolla del programa del colegio.

Además de las aulas especializadas y adaptadas, el nuevo centro contará con despacho de dirección y de jefatura de estudios, secretaría, sala de personal del centro, biblioteca, enfermería, salas de rehabilitación, de logopedia y de estimulación sensorial, consultas, sala de visitas, sala del AMPA, conserjería, comedor, sala de usos múltiples, despachos de psicopedagogo y trabajador social.

También se habilitarán salas para actividades domésticas, televisión, radio, música, cocina, comedor y almacenes, entre otras instalaciones. En total, 3.543 metros cuadrados construidos y 1.960 metros cuadrados de superficie útil exterior, con distintos patios y zonas ajardinadas y de juego.