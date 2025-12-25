Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Bomberos de Alicante recogen juguetes y alimentos por Navidad

El cuerpo organiza jornadas de puertas abiertas del 26 al 30 de diciembre para captar donaciones destinadas a familias en situación de vulnerabilidad

Cartel que anuncia la recogida solidaria de juguetes de los Bomberos de Alicante.

Cartel que anuncia la recogida solidaria de juguetes de los Bomberos de Alicante. / INFORMACIÓN

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

Los Bomberos de Alicante lanzan una campaña solidaria por Navidad, en la que recogerán juguetes y alimentos para familias en situación de vulnerabilidad. Durante cinco días, el parque de Ildefonso Prats (Playa de San Juan) se convertirá en un punto de donación en el que los más pequeños podrán también acercarse al día a día del cuerpo.

Entre el 26 y el 30 de diciembre, los Bomberos de Alicante reunirán donaciones para repartirlas posteriormente en una campaña de solidaridad navideña. "Trae un juguete nuevo o alimentos no perecederos y disfruta de una jornada de puertas abiertas", han anunciado a través de sus redes sociales.

Como reclamo para los más pequeños, el cuerpo ofrecerá durante estos días visitas al parque para conocer de primera mano tanto el espacio como los vehículos y materiales que utilizan en su día a día. De esta forma, las instalaciones de la avenida del Locutor Vicente Hipólito permanecerán abiertas al público de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00, en las fechas mencionadas.

