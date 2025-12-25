Otra Navidad con falta de médicos en el SAMU de la provincia de Alicante

La falta de médicos en las unidades SAMU de la provincia de Alicante vuelve a desatar las quejas y, esta vez, en plena Navidad, una época especialmente compleja por el aumento de desplazamientos, y, como consecuencia, de accidentes.

Trabajadores del servicio han vuelto a alertar de la desorganización de las bases y el caos con el personal de las ambulancias, una situación que lleva desde hace tres años poniendo en riesgo las emergencias y que, sobre todo, se agudiza en periodos estivales y vacacionales. En 2022 ya se alertó de que el 40 % de las SAMU que circulaban por la provincia lo hacían sim médico. Según el personal, este festivo, unidades del SAMU han trabajado sin facultativo, funcionando exclusivamente con personal de Enfermería y un segundo Técnico en Emergencias Sanitarias.

Esta situación, según denuncia el personal y ha corroborado el delegado del Sindicato Médico, Jorge Esteller, es irregular y jurídicamente cuestionable, ya que se asigna, sin consentimiento expreso del profesional, una responsabilidad asistencial que excede su marco competencial, exponiendo a las enfermeras y enfermeros del SESCV a riesgos legales, profesionales y de salud mental.

Sanitarios han denunciado que este 25 de diciembre se dieron situaciones tan dispares como la presencia de dos profesionales de la misma categoría en una base y la ausencia total de personal en otras. Profesionales que habían organizado su vida personal y familiar para poder trabajar esos días se encontraron con que debían regresar a sus domicilios, en algunos casos a más de 100 kilómetros.

Unidad del SAMU que esperó este lunes una hora y media la llegada de otro recurso que la dejase libre para atender pacientes graves / INFORMACIÓN

Llamadas telefónicas sin atender

Asimismo, han advertido de que la gestión de los recursos humanos presenta deficiencias estructurales "graves". Según las mismas fuentes, no existe atención personal al profesional ni canales accesibles de comunicación directa con el área de personal. Las llamadas telefónicas no se atienden y no hay sistemas eficaces de respuesta o acompañamiento al trabajador, unas deficiencias que ha confirmado también el Sindicato Médico.