El tiempo en Alicante: Navidad pasada por agua y con aviso naranja por lluvias en el norte de la provincia

El día de Navidad ha amanecido pasado por agua en toda la provincia de Alicante. Este jueves 25 de diciembre, los cielos cubiertos y las precipitaciones marcan la jornada en buena parte del territorio, con una sensación claramente invernal. En el norte de la provincia la Aemet ha activado el aviso naranja por lluvias -se ha elevado del inicial amarillo sobre las 18:00 horas- hasta las 6:00 horas del viernes.

A lo largo del día, el paraguas será imprescindible y conviene extremar la precaución en carretera: asfalto deslizante, balsas de agua en tramos urbanos y visibilidad reducida en momentos de chubasco. En zonas de interior, además, el descenso térmico deja un ambiente frío y húmedo.

El tiempo en Alicante

La capital vive un jueves lluvioso, con nubosidad persistente y precipitaciones a lo largo de toda la jornada. En lo térmico, el día se mueve en valores frescos para la costa: mínima de 5 ºC y máxima de 16 ºC. Además de la lluvia, la sensación de frío se acentúa por la humedad.

Día de Navidad lluvioso en Alicante / Alex Domínguez

El tiempo en Elche

En Elche, el pronóstico apunta a una jornada con descenso de temperaturas y un escenario de inestabilidad, con lluvia persistente durante todo del día. La horquilla térmica se queda contenida, con máxima de 11 ºC y mínima de 5 ºC, lo que deja una jornada fresca y desagradable para paseos y desplazamientos.

Día de Navidad pasado por agua en Elche / Alex Domínguez

Las precipitaciones han obligado a suspender la inauguración del tradicional Belén Viviente que protagoniza la Asociación de Pobladores de Elche , según ha informado el Ayuntamiento ilicitano.

El tiempo en Benidorm

Benidorm mantiene el patrón de cielos cubiertos y episodios de lluvia durante el jueves. Las temperaturas se quedan en mínima de 9 ºC y máxima de 17 ºC. Día de tener el paraguas a mano ya que las precipitaciones serán constantes durate toda la jornada.

El tiempo en Elda

En el interior, Elda acusa más el frío: la previsión marca una Navidad gris, con ambiente húmedo y lluvia durante todo el día. La temperatura sube poco durante el día, con máxima de 8 ºC y mínima de 3 ºC. El contexto es de cielos cubiertos y una jornada plenamente invernal.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja también se suma a la Navidad lluviosa, con predominio de nubosidad y precipitaciones constantes. En cuanto a los termómetros, se esperan valores relativamente suaves: mínima de 10 ºC y máxima de 16 ºC. Aun así, la humedad y la lluvia pueden dejar una sensación térmica algo más baja.

D. Pamies

Las lluvias que se han prolongado en toda la zona de la Vega Baja desde madrugada hasta bien entrada la mañana y han dejado hasta 30 litros por metro cuadrado en el litoral sur de la comarca, sobre todo en Pilar de la Horadada, Orihuela Costa y Torrevieja .

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, como en el resto de la Vega Baja, el escenario previsto es de lluvias y temperaturas contenidas, con mínima de 5 ºC y máxima de 12 ºC. La jornada mantiene un tono inestable y gris, propia de un día para planes tranquilos en familia y bajo techo.

El tiempo en Alcoy

Alcoy vuelve a ser uno de los puntos donde más se nota el invierno: frío, humedad y cielo cubierto. La previsión deja una mínima de 2 ºC y una máxima de 5 ºC, con lluvias persistentes durante toda la jornada.

El tiempo en Dénia

La Aemet ha activado el aviso naranja por fuertes lluvias en el norte de la provincia de Alicante.

En Dénia, la previsión mantiene el día marcado por la lluvia. Las temperaturas se mueven en una franja suave para la costa, con mínima de 10 ºC y máxima de 12 ºC, pero el viento y el agua dejarán un ambiente desapacible.