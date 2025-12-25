Un tren de Alicante a Ourense, retrasado por una avería en la estación de Chamartín
La incidencia ya está arreglada y la circulación ha sido restablecida
Una avería registrada en la estación de Madrid Chamartín–Clara Campoamor ha provocado retrasos puntuales en varios servicios de larga distancia y alta velocidad durante este jueves 25 de diciembre, día de Navidad. Uno de los trenes que se ha visto afectado por esta incidencia y que ha sufrido retrasos es que partía desde Alicante y tenía como destino Ourense. Según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en X, la incidencia ha afectado a cuatro trenes, entre ellos un convoy con origen en Alicante.
Los trenes afectados han sido:
- Tren 5071 València–León
- Tren 5273 Alicante–Ourense
- Tren 6083 València–Madrid
- Tren 6775 Murcia–Valladolid
De acuerdo con la comunicación de Adif, la avería ya ha quedado reparada y la circulación se ha restablecido con normalidad en la terminal madrileña. No obstante, durante un tiempo los servicios han continuado operando con demoras, mientras los trenes recuperaban gradualmente su frecuencia de paso tras el parón.
Adif no ha detallado en su aviso el alcance exacto de los retrasos ni el número de viajeros afectados, pero sí ha señalado que, una vez solucionada la avería, los trenes han ido normalizando su paso de forma progresiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Javier García Martínez, químico: 'España tiene elementos para ser clave en una iniciativa europea que compita en IA»
- Lotería de Navidad en Alicante 2025, en directo: última hora del sorteo en la provincia, premios y ganadores
- El tercer premio de la Lotería de Navidad deja 10 millones en Alicante: “Compré 150 décimos para repartirlos entre mis compañeros del Hospital de Sant Joan y familiares de Almería”
- La lotería de Navidad reparte 45 millones en la provincia de Alicante en 2025
- El 90693, tercer premio de la Lotería de Navidad, toca en Alicante, Torrevieja, Onil y Benidorm
- Si usas el autobús por Alicante en Nochebuena o Nochevieja, hay algo importante que debes saber
- El personal del Hospital de Sant Joan celebra el tercer premio de la Lotería: 'Estamos muy contentos, no lo esperábamos
- Estos son los restaurantes de Alicante que nunca fallan, según la Guía Michelin 2025