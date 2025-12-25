Un tren de Alicante a Ourense, retrasado por una avería en la estación de Chamartín

Una avería registrada en la estación de Madrid Chamartín–Clara Campoamor ha provocado retrasos puntuales en varios servicios de larga distancia y alta velocidad durante este jueves 25 de diciembre, día de Navidad. Uno de los trenes que se ha visto afectado por esta incidencia y que ha sufrido retrasos es que partía desde Alicante y tenía como destino Ourense. Según ha informado Adif a través de su cuenta oficial en X, la incidencia ha afectado a cuatro trenes, entre ellos un convoy con origen en Alicante.

Los trenes afectados han sido:

Tren 5071 València–León

Tren 5273 Alicante–Ourense

Tren 6083 València–Madrid

Tren 6775 Murcia–Valladolid

De acuerdo con la comunicación de Adif, la avería ya ha quedado reparada y la circulación se ha restablecido con normalidad en la terminal madrileña. No obstante, durante un tiempo los servicios han continuado operando con demoras, mientras los trenes recuperaban gradualmente su frecuencia de paso tras el parón.

Adif no ha detallado en su aviso el alcance exacto de los retrasos ni el número de viajeros afectados, pero sí ha señalado que, una vez solucionada la avería, los trenes han ido normalizando su paso de forma progresiva.