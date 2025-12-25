Turrón y un techo para empezar: la Navidad en los comedores sociales de Alicante

A las dos de la tarde del día de Navidad, la comida se sirve en Casa Véritas, en Alicante, con la puntualidad de un hogar. No es un comedor al uso, es una residencia para personas con enfermedades crónicas y un desarraigo total, sin familia ni ingresos y también para quienes viven en la calle y sufren patologías graves incompatibles con seguir allí. “En Casa Véritas atendemos a personas sin hogar que tienen problemas graves de salud”, resume Joaquín Sansano, responsable de comunicación de Cáritas.

Gestionada por Cáritas en Alicante, Casa Véritas es una residencia concertada con la Generalitat a través de Bienestar Social. Nació hace 15 años como un proyecto específico para personas con VIH en un estado avanzado que necesitaban llevar la medicación con el apoyo de profesionales de enfermería y con el tiempo ha ido ampliando su atención a otros pacientes crónicos, desde personas sin hogar con cáncer que no podrían sostener una quimioterapia viviendo en la calle hasta perfiles con una dependencia importante ligada a la enfermedad o a los tratamientos. El centro cuenta con 14 plazas y, al margen, dispone de una vivienda de acogida para quienes pasan a un periodo de autonomía relacionado con el proyecto. Las plazas, según explican, están casi permanentemente ocupadas y suele haber lista de espera.

Días “especiales”

La Navidad no altera la esencia de estos recursos, pero sí su gesto. Esto también ocurre en el comedor social del centro de atención San Agustín, donde la directora, Mar García, explica que el número de personas atendidas “más o menos es igual”, en torno a “cerca de noventa a diario”, aunque el equipo busca que estos días tengan otro tono. “Queremos darle carácter navideño a las cenas”, cuenta. Entre donaciones de centros educativos y entidades y una mesa con dulces de temporada, el comedor incorpora turrones y productos navideños típicos. “Ponemos todos los días turrones, dulces navideños… Hay un espíritu distinto”, resume. Y adelanta uno de los actos que el comedor prepara para la recta final de las fiestas: “El día 5 de enero habrá regalos, vendrán los Reyes y tendremos roscón”.

Cada vez atendemos a más mujeres y a personas sin hogar más jóvenes Joaquín Sansano — Responsable de comunicación de Cáritas

Esa misma lógica atraviesa la jornada en Casa Véritas: una comida caliente, un lugar donde sentarse y la posibilidad de sostener rutinas básicas, descansar, seguir un tratamiento o tomar la medicación, que la calle hace inestables o directamente imposibles.

Mujeres y jóvenes

En paralelo, los profesionales insisten en un cambio de perfil que se ha ido acentuando. Sansano apunta a una tendencia clara: “Se ha incrementado el número de mujeres y ha disminuido la edad” de las personas sin hogar que malviven en las clales de Alicante. “Antes eran hombres de más de 50 años y ahora ha crecido el número de mujeres y ha bajado la edad”, señala, en una realidad en la que, añade, “el número mayoritario son españoles”.

Queremos que estos días tengan carácter navideño, con turrones y dulces cada día Mar García — Directora del centro de atención San Agustín

Desde San Agustín, Mar García confirma esa sensación de relevo. “Los perfiles son de mucha gente más joven que antes”, afirma. Siguen llegando personas mayores, algunas, desde la apertura del comedor en 2020, con más de 60 años, pero detecta un peso creciente de jóvenes, incluidos quienes llegan de otras provincias tras quedarse sin trabajo, y también un grupo importante de edad entre 20 y 30 años. En el mismo comedor conviven perfiles distintos, desde jóvenes argelinos y marroquíes, “son un perfil distinto”, matiza, hasta situaciones de precariedad extrema en familias con niños pequeños.

Un techo

Para quien vive en la calle, la Navidad no cambia la urgencia principal. Joaquín Lozano, usuario de comedores sociales en Alicante, lo describe con crudeza: “Lo más duro es no tener un sitio donde dormir tranquilamente, donde no nos mojemos, haga frío o calor”. A esa intemperie se suma otra trampa cotidiana, la de los horarios. “El tema de la comida es duro porque a veces no podemos ir a cogerla en los horarios establecidos si nos sale un trabajo, el horario no es compatible”, explica.

Lo más duro es no tener un sitio donde dormir tranquilo, sin frío ni lluvia Joaquín Lozano — Sintecho y usuario de comedores sociales

Cuando se le pregunta qué sería lo primero para salir de esa situación, no habla de grandes planes: “Un lugar para poder estar tranquilo un tiempo indeterminado y buscar trabajo”. Un sitio con apoyo profesional y seguridad para las pertenencias, en el que poder sostener una rutina y no empezar cada día desde cero. “En la calle es difícil encontrar un trabajo y mantenerlo. Los albergues son temporales”, resume.

Entre el turrón y el roscón, los equipos intentan abrir un paréntesis de dignidad. Pero el relato que se repite, dentro y fuera de los comedores, vuelve siempre al mismo punto: sin un techo y sin recursos que acompañen de verdad el camino no hay menú especial que alcance.