El alcalde de Alicante ve "un exceso" otro rótulo por el bombardeo del Mercado: "Va a ser la plaza de las placas"
Barcala recuerda que ya existen cuatro carteles similares en la zona y deja en manos de los técnicos la decisión final sobre la "procedencia" de la instalación de nuevos letreros tras la declaración de la ciudad como Lugar de Memoria
El Ayuntamiento de Alicante solicitó al Gobierno que "reconsiderara" la colocación de un rótulo conmemorativo del bombardeo que tuvo lugar en el Mercado Central en 1938. El ejecutivo municipal de Luis Barcala recuerda que la zona ya cuenta con hasta cuatro letreros en este sentido, por lo que un quinto cartel sería "un exceso", según el alcalde: "Va a ser la plaza de las placas", ha ironizado el regidor este viernes.
Las declaraciones de Barcala se producen a raíz de la polémica generada en torno a los actos por los que, el pasado 22 de noviembre, se nombró la ciudad de Alicante como Lugar de Memoria. Un título que la capital de la provincia solo comparte con Gernika y que, en la práctica, se tradujo en la colocación de hasta tres placas conmemorativas. Los rótulos (uno en el puerto, otro en el Mercado Central y otro en la tumba de Miguel Hernández) fueron retirados de inmediato, al carecer de permiso municipal, a excepción del que todavía se encuentra en el cementerio.
Autorización
Desde entonces, el Consistorio y el Gobierno han cruzado acusaciones por el homenaje. Los populares alegan que no existe una petición oficial de permiso por parte del ministerio. "No se puede llegar con una placa debajo del brazo y ponerlo donde a uno le da la gana", ha indicado el alcalde, esta misma semana. "¿Ustedes querían poner las placas? Entonces, solicitan autorización absolutamente como cualquiera, como hace el propio Ayuntamiento", ha añadido.
El dirigente popular ha manifestado que "esto es igual para todo el mundo" y que "no se está haciendo diferencia absolutamente con nadie". Aunque no se ha pronunciado el alcalde sobre la placa del puerto (cuya competencia es de la Autoridad Portuaria) o la de la tumba de Miguel Hernández (también de responsabilidad municipal), sí lo ha hecho sobre el caso concreto del Mercado Central: "Se les señaló que en la plaza del 25 de Mayo ya había placas conmemorativas, por si querían reconsiderar el ubicarla en otro sitio, nada más, a título informativo".
No obstante, Barcala ha dejado la decisión en manos de los técnicos de Memoria Histórica, a los que el ejecutivo local ha solicitado un informe tras el cual, según fuentes municipales, "se obrará en consecuencia". El documento, tal y como ha avanzado el regidor popular este viernes, tendrá que pronunciarse "sobre la procedencia de la instalación de esas placas" o de que, en la plaza del 25 de mayo "se sigan instalando más y ya vayamos por la quinta". Además, el alcalde ha apuntado que también se estudiará su "idoneidad", así como "si cumple con las condiciones", si pudiera llegar a "interferir en las actividades que se puedan hacer en la plaza", si podría presentar "dificultades" para los Bomberos o "si tiene que ser donde se ha propuesto o en otro sitio".
Por su parte, fuentes de la Subdelegación han indicado esta semana que se remitió un nuevo escrito al ejecutivo municipal a mediados de diciembre por este mismo motivo, pero que dicha comunicación tampoco ha sido atendida por el equipo de gobierno del PP. Por ahora, más de treinta días después del reconocimiento, ni el Mercado Central, bombardeado en 1938 por la aviación fascista italiana causando 300 muertos; ni el puerto de Alicante, de donde partió el buque Stanbrook con miles de personas exiliadas antes de la ocupación de las tropas franquistas; lucen aún las placas. El único rótulo que permanece instalado es el del cementerio municipal, junto a la tumba de Miguel Hernández, colocado con la autorización de los familiares del poeta, según el Gobierno.
Placas "de quita y pon"
El 22 de noviembre de este año, con motivo del nombramiento de Alicante como Lugar de Memoria, el Gobierno celebró tres actos conmemorativos en la ciudad, que contaron con la presencia del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. En ellos, se colocaron placas a modo de recuerdo en los lugares homenajeados. Sin embargo, su instalación fue "simbólica", ya que estos elementos fueron retirados de inmediato ante la falta de permiso. Desde la Subdelegación del Gobierno señalaron entonces al Ayuntamiento y al Puerto por no haber proporcionado el permiso pertinente para la colocación de estas placas, que hacían referencia, tanto en castellano como en valenciano, a la distinción de Alicante, de acuerdo con el artículo 50 de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática.
Una serie de rótulos sobre pedestal fabricados en bronce con un diámetro de 60 centímetros, que no permanecieron más de unos minutos en las ubicaciones anunciadas. “Tratándose de la vía pública, en ningún municipio sería razonable taladrar una pared o el suelo sin autorización municipal", apuntó posteriormente el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves, quien manifestaba carecer del visto bueno municipal para ello.
