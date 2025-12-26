Alicante inaugura el Campamento de las Carteras Reales en Gabriel Miró, abierto hasta el 4 de enero
La instalación incorpora pictogramas para ser más inclusiva y el día 4 habrá cabalgata desde la Plaza de España
El Ayuntamiento de Alicante ha inaugurado este viernes en la plaza de Gabriel Miró el Campamento de las Carteras Reales, que permanecerá abierto hasta el 4 de enero y que este año suma una novedad con enfoque inclusivo: pictogramas descriptivos para facilitar la visita. En el acto han participado menores y monitores de la Asociación de Padres de Niños con Autismo.
El alcalde, Luis Barcala, ha señalado que se trata de “un campamento pensado para los más pequeños; para que traigan sus cartas y peticiones a los Reyes Magos en este precioso entorno de la plaza de Gabriel Miró, que se ha consolidado como un punto de encuentro con la ilusión y la noche mágica de los niños alicantinos”. Barcala ha asistido a la apertura junto a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda.
“El Campamento está más que consolidado y es un aliciente más de la Navidad a lo grande que seguimos disfrutando en Alicante con muchísima gente, a pesar de la lluvia y el frío”, ha destacado el alcalde, que también ha resaltado que la programación continúa sin “prácticamente ningún incidente relevante” y ha puesto el acento en la respuesta municipal ante la demanda vinculada a la Cabalgata.
Como prólogo de la cita del 5 de enero, las Carteras Reales protagonizarán su propio cortejo el 4 de enero, a las 18 horas, desde la Plaza de España hasta la nueva plaza peatonal en la confluencia entre la Rambla de Méndez Núñez y la Explanada. Este año, las Carteras de Melchor, Gaspar y Baltasar son, respectivamente, la periodista radiofónica Luz Sigüenza; la creadora de contenido online Elena Vidal y la presidenta de la Asociación de Ocio Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual (Aodi), Paloma Arroyo.
