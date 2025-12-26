Alicante inaugura el Campamento de las Carteras Reales en Gabriel Miró, abierto hasta el 4 de enero

El Ayuntamiento de Alicante ha inaugurado este viernes en la plaza de Gabriel Miró el Campamento de las Carteras Reales, que permanecerá abierto hasta el 4 de enero y que este año suma una novedad con enfoque inclusivo: pictogramas descriptivos para facilitar la visita. En el acto han participado menores y monitores de la Asociación de Padres de Niños con Autismo.

El alcalde, Luis Barcala, ha señalado que se trata de “un campamento pensado para los más pequeños; para que traigan sus cartas y peticiones a los Reyes Magos en este precioso entorno de la plaza de Gabriel Miró, que se ha consolidado como un punto de encuentro con la ilusión y la noche mágica de los niños alicantinos”. Barcala ha asistido a la apertura junto a la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda.

“El Campamento está más que consolidado y es un aliciente más de la Navidad a lo grande que seguimos disfrutando en Alicante con muchísima gente, a pesar de la lluvia y el frío”, ha destacado el alcalde, que también ha resaltado que la programación continúa sin “prácticamente ningún incidente relevante” y ha puesto el acento en la respuesta municipal ante la demanda vinculada a la Cabalgata.

Como prólogo de la cita del 5 de enero, las Carteras Reales protagonizarán su propio cortejo el 4 de enero, a las 18 horas, desde la Plaza de España hasta la nueva plaza peatonal en la confluencia entre la Rambla de Méndez Núñez y la Explanada. Este año, las Carteras de Melchor, Gaspar y Baltasar son, respectivamente, la periodista radiofónica Luz Sigüenza; la creadora de contenido online Elena Vidal y la presidenta de la Asociación de Ocio Ocupacional para Personas con Discapacidad Intelectual (Aodi), Paloma Arroyo.