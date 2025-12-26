Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gobierno pide dimisiónFeijóo MazónNevada históricaCambios bus San SilvestreSintecho AlicanteAccidentes animalesEl tiempo hoy
instagramlinkedin

Educación

Los alumnos del Marítimo Pesquero de Alicante se formarán con los bomberos en seguridad

El Consell aprueba un convenio que permitirá a los estudiantes de FP aprender en las instalaciones del consorcio provincial

Un simulacro de los bomberos de la provincia

Un simulacro de los bomberos de la provincia / INFORMACIÓN

A. Fajardo

A. Fajardo

Los alumnos de Formación Profesional (FP) del Marítimo-Pesquero de Alicante se formarán con los bomberos en seguridad dentro de sus instalaciones. Se trata de una necesidad para que el centro educativo cumpla la normativa que marca Marina Mercante para su homologación, según su directora, Toñi Lorca.

El Consell ha aprobado una adenda al convenio entre la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante por la que se amplía la colaboración en la impartición de ciclos formativos en centros docentes públicos de la provincia de Alicante.

En concreto, a esta colaboración se añaden los ciclos formativos de la familia profesional marítimo-pesquera (grado D) que se suman a los de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente contemplados en el convenio de colaboración suscrito en 2024. Asimismo, en la adenda también se incorpora la impartición de ciclos C (certificados profesionales) y E (cursos de especialización) relacionados con este sector y el de la familia de seguridad y medio ambiente.

Para ello, el convenio incorpora el CIPFP Politécnico Marítimo-pesquero del Mediterráneo de Alicante como centro de impartición de los grados C, D y E que se añaden a los impartidos en el centro integrado de FP Leonardo da Vinci de Alicante, el IES Azud de Alfeitamí de Almoradí y el CIPFP Valle de Elda.

Según la Generalitat, ambas partes han valorado la conveniencia de dar continuidad y ampliar la colaboración iniciada mediante el convenio firmado en 2024, estrechando la colaboración entre ambos organismos para favorecer el desarrollo de una formación profesional de calidad, que refuerce las competencias profesionales que demanda el empleo y suponga un avance en la implantación del nuevo sistema de FP Dual.

Fachada del Marítimo Pesquero de Alicante

Fachada del Marítimo Pesquero de Alicante / INFORMACIÓN

Formación práctica

Buscar soluciones para garantizar la formación práctica de los alumnos de Formación Profesional del sector marítimo pesquero es uno de los principales retos el principal reto al que se enfrentan los institutos que imparten estos estudios.

Noticias relacionadas y más

La dificultad de los estudiantes para poder realizar la última etapa del aprendizaje de una formación de gran demanda de empleo, especialmente en la modalidad de maquinaria, es otro problema que está retrasando que se incorporen al mercado laboral, según la directora del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Alicante, donde se forman casi 200 alumnos. Las dificultades para conseguir el embarque de los estudiantes de FP en buques de gran potencia y de grandes dimensiones se han convertido en un obstáculo en los últimos años.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
  2. Si usas el autobús por Alicante en Nochebuena o Nochevieja, hay algo importante que debes saber
  3. Cabalgata de los Reyes en Alicante: todo lo que tienes que saber de la venta de sillas que arranca este viernes
  4. Pérez Llorca anuncia para 2026 el proyecto de ampliación de la Vía Parque en Alicante
  5. Educación ya exige el B2 de inglés a los maestros de Infantil para cubrir las vacantes en Alicante
  6. Barcala condiciona a un informe el permiso para que el Gobierno instale las placas de Lugar de la Memoria en Alicante
  7. Disputa por la lengua en Alicante: El juez ordena el traslado a la clase de valenciano de la niña de Elche cuyos padres votaron diferente
  8. El tiempo en Alicante: Navidad pasada por agua y con aviso naranja por lluvias en el norte de la provincia

La gripe afloja en los centros de salud y hospitales, que ya se preparan para otro pico por las navidades

La Generalitat Valenciana entra en las bonificaciones del transporte hasta junio

La Generalitat Valenciana entra en las bonificaciones del transporte hasta junio

Aemet lo confirma: más inestabilidad y frío tras un día de Navidad histórico en Alicante y 240 litros en la Marina Alta

Aemet lo confirma: más inestabilidad y frío tras un día de Navidad histórico en Alicante y 240 litros en la Marina Alta

Los alumnos del Marítimo Pesquero se formarán con los bomberos

Los alumnos del Marítimo Pesquero se formarán con los bomberos

El Consell aprueba la OPE 2025 de Sanidad: 5.797 plazas para oposiciones en la Comunidad Valenciana

El Consell aprueba la OPE 2025 de Sanidad: 5.797 plazas para oposiciones en la Comunidad Valenciana

Cambios en estas líneas de autobús de Alicante por la San Silvestre: horarios y recorridos este 26 de diciembre

Cambios en estas líneas de autobús de Alicante por la San Silvestre: horarios y recorridos este 26 de diciembre

Alicante inaugura el Campamento de las Carteras Reales en Gabriel Miró, abierto hasta el 4 de enero

Alicante inaugura el Campamento de las Carteras Reales en Gabriel Miró, abierto hasta el 4 de enero

Las personas sin hogar de Alicante pasan la Navidad a la intemperie y bajo la lluvia

Las personas sin hogar de Alicante pasan la Navidad a la intemperie y bajo la lluvia
Tracking Pixel Contents