Educación
Los alumnos del Marítimo Pesquero de Alicante se formarán con los bomberos en seguridad
El Consell aprueba un convenio que permitirá a los estudiantes de FP aprender en las instalaciones del consorcio provincial
Los alumnos de Formación Profesional (FP) del Marítimo-Pesquero de Alicante se formarán con los bomberos en seguridad dentro de sus instalaciones. Se trata de una necesidad para que el centro educativo cumpla la normativa que marca Marina Mercante para su homologación, según su directora, Toñi Lorca.
El Consell ha aprobado una adenda al convenio entre la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante por la que se amplía la colaboración en la impartición de ciclos formativos en centros docentes públicos de la provincia de Alicante.
En concreto, a esta colaboración se añaden los ciclos formativos de la familia profesional marítimo-pesquera (grado D) que se suman a los de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente contemplados en el convenio de colaboración suscrito en 2024. Asimismo, en la adenda también se incorpora la impartición de ciclos C (certificados profesionales) y E (cursos de especialización) relacionados con este sector y el de la familia de seguridad y medio ambiente.
Para ello, el convenio incorpora el CIPFP Politécnico Marítimo-pesquero del Mediterráneo de Alicante como centro de impartición de los grados C, D y E que se añaden a los impartidos en el centro integrado de FP Leonardo da Vinci de Alicante, el IES Azud de Alfeitamí de Almoradí y el CIPFP Valle de Elda.
Según la Generalitat, ambas partes han valorado la conveniencia de dar continuidad y ampliar la colaboración iniciada mediante el convenio firmado en 2024, estrechando la colaboración entre ambos organismos para favorecer el desarrollo de una formación profesional de calidad, que refuerce las competencias profesionales que demanda el empleo y suponga un avance en la implantación del nuevo sistema de FP Dual.
Formación práctica
Buscar soluciones para garantizar la formación práctica de los alumnos de Formación Profesional del sector marítimo pesquero es uno de los principales retos el principal reto al que se enfrentan los institutos que imparten estos estudios.
La dificultad de los estudiantes para poder realizar la última etapa del aprendizaje de una formación de gran demanda de empleo, especialmente en la modalidad de maquinaria, es otro problema que está retrasando que se incorporen al mercado laboral, según la directora del Instituto Politécnico Marítimo Pesquero de Alicante, donde se forman casi 200 alumnos. Las dificultades para conseguir el embarque de los estudiantes de FP en buques de gran potencia y de grandes dimensiones se han convertido en un obstáculo en los últimos años.
