Barcala deja en el aire su "nivel de satisfacción" con el diseño del Parque Central de Alicante

El alcalde de Alicante asegura que la tramitación del Parque Central deberá ir de la mano de otros proyectos históricamente demandados en la ciudad como la Estación Intermodal (estrechamente ligada a la futura zona verde) y la Variante de Torrellano: "Va todo en un paquete". Eso sí, el regidor deja en el aire su "nivel de satisfacción" con el proyecto que tanto el Ayuntamiento como el Ministerio de Transportes esperan presentar de forma conjunta en las próximas semanas, para lo que solo resta "cuadrar las agendas" del propio Barcala y de Óscar Puente.

"Planteamos un pack completo que no sea solamente el Parque Central". Así ha avanzado este viernes el dirigente popular que la futura presentación del proyecto del Parque Central deberá ir de la mano de avances en otras tramitaciones vitales para Alicante. Al respecto, Barcala entiende que "sería absurdo" no aprovechar las circunstancias actuales de entendimiento con el ministerio "para abordar absolutamente todo los que son las infraestructuras ferroviarias que la ciudad necesita".

Viviendas y zonas verdes

En torno al Parque Central se prevé impulsar zonas verdes (se anunció un mínimo de 35.000 metros cuadrados), viviendas (unas 1.400, de las que el 30 % deberían tener algún tipo de protección pública) y espacios dotacionales. Además, el documento debe ir ligado al diseño de la futura Estación Intermodal, que tiene que aunar todos los transportes terrestres: tren, tranvía, autobús y taxi, con el soterramiento del entramado actual de las vías.

No obstante, el regidor descarta dar más detalles sobre el diseño que el Consistorio y el Ministerio de Transportes esperan anunciar conjuntamente: "Cuando trabajemos y nos reunamos, haremos público el nivel de satisfacción que tenemos", ha manifestado Barcala. "Nosotros sabemos qué es lo que queremos: el modelo de Parque Central es la propuesta que hemos remitido y se ha estado estudiando. Probablemente la espera es porque hay que modificar y plasmar en proyectos esas propuestas", ha añadido el dirigente popular.

Por el momento, ambas administraciones se resisten a fijar una fecha concreta. La presentación, de acuerdo con lo indicado por el propio alcalde, estuvo cerca de realizarse este mes de diciembre, pero terminó siendo pospuesta por cuestiones de agenda. Ahora, el Ayuntamiento y Transportes buscan un nuevo día en el que poder dar a conocer los avances en la que representa una de las principales demandas de la ciudadanía alicantina en materia de infraestrcuturas.

NOTICIA EN ELABORACIÓN