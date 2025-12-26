Cambios en estas líneas de autobús de Alicante por la San Silvestre: horarios y recorridos este 26 de diciembre
La carrera ha obligado a modificar temporalmente el recorrido de estos itinerarios de bus urbano
Vectalia, ha informado de modificaciones temporales en el recorrido de numerosas líneas de autobús urbano de Alicante con motivo de la celebración de la tradicional San Silvestre, prevista para la tarde de este jueves 26 de diciembre de 2025.
Los cambios, según han comunicado, se aplicarán a partir de las 14.00 horas hasta la finalización del evento, afectando tanto al bus especial circular de Navidad como a las siguientes líneas que especificamos a continuación:
Líneas 1, 3, 6 y 9
- Sentido Plaza Estrella: desde Plaza de España circularán por calle Alcalde Alfonso de Rojas, avenida Poeta Carmelo Calvo, avenida Benito Pérez Galdós y avenida Salamanca, donde retomarán su itinerario habitual.
- Sentido Plaza España: desde Plaza Estrella continuarán por avenida Salamanca, Benito Pérez Galdós y calle Pintor Murillo (línea 1) o calle Padre Mariana (líneas 3, 6 y 9), para enlazar con su recorrido normal.
Líneas 2, 12 y 22
- Sentido Sagrada Familia / Playas: desde Catedrático Soler (línea 2) y avenida Óscar Esplá seguirán por Eusebio Sempere, Mártires de la Libertad, Puerta del Mar y trayecto habitual.
- Sentido La Florida / Óscar Esplá / San Agustín: desde Puerta del Mar circularán por Mártires de la Libertad, Loring, Eusebio Sempere y Catedrático Soler u Óscar Esplá (línea 12).
Líneas 5 y 27
- Establecen cabeceras provisionales en avenida Óscar Esplá, a la altura de los números 37 (línea 5) y 23 (línea 27).
- La línea 27 realizará giro en Plaza Estrella.
Líneas 8, 10 y 13
- Fijarán su cabecera en la Plaza de España mientras dure la prueba deportiva.
Línea Especial Circular de Navidad
El recorrido especial se realizará desde Óscar Esplá, pasando por Loring, Mártires de la Libertad, Puerta del Mar, Ramón y Cajal y Eusebio Sempere, para regresar nuevamente a Óscar Esplá.
Desde Vectalia han recomendado a los usuarios planificar los desplazamientos con algo más de antelación debido a estos cambios, consultar paradas alternativas y prever posibles retrasos durante el desarrollo del evento en Alicante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
- Si usas el autobús por Alicante en Nochebuena o Nochevieja, hay algo importante que debes saber
- Cabalgata de los Reyes en Alicante: todo lo que tienes que saber de la venta de sillas que arranca este viernes
- Pérez Llorca anuncia para 2026 el proyecto de ampliación de la Vía Parque en Alicante
- Educación ya exige el B2 de inglés a los maestros de Infantil para cubrir las vacantes en Alicante
- Barcala condiciona a un informe el permiso para que el Gobierno instale las placas de Lugar de la Memoria en Alicante
- Disputa por la lengua en Alicante: El juez ordena el traslado a la clase de valenciano de la niña de Elche cuyos padres votaron diferente
- El tiempo en Alicante: Navidad pasada por agua y con aviso naranja por lluvias en el norte de la provincia