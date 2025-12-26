Cambios en estas líneas de autobús de Alicante por la San Silvestre: horarios y recorridos este 26 de diciembre

Vectalia, ha informado de modificaciones temporales en el recorrido de numerosas líneas de autobús urbano de Alicante con motivo de la celebración de la tradicional San Silvestre, prevista para la tarde de este jueves 26 de diciembre de 2025.

Los cambios, según han comunicado, se aplicarán a partir de las 14.00 horas hasta la finalización del evento, afectando tanto al bus especial circular de Navidad como a las siguientes líneas que especificamos a continuación:

Líneas 1, 3, 6 y 9

Sentido Plaza Estrella : desde Plaza de España circularán por calle Alcalde Alfonso de Rojas, avenida Poeta Carmelo Calvo, avenida Benito Pérez Galdós y avenida Salamanca, donde retomarán su itinerario habitual.

: desde Plaza de España circularán por calle Alcalde Alfonso de Rojas, avenida Poeta Carmelo Calvo, avenida Benito Pérez Galdós y avenida Salamanca, donde retomarán su itinerario habitual. Sentido Plaza España: desde Plaza Estrella continuarán por avenida Salamanca, Benito Pérez Galdós y calle Pintor Murillo (línea 1) o calle Padre Mariana (líneas 3, 6 y 9), para enlazar con su recorrido normal.

Líneas 2, 12 y 22

Sentido Sagrada Familia / Playas : desde Catedrático Soler (línea 2) y avenida Óscar Esplá seguirán por Eusebio Sempere, Mártires de la Libertad, Puerta del Mar y trayecto habitual.

: desde Catedrático Soler (línea 2) y avenida Óscar Esplá seguirán por Eusebio Sempere, Mártires de la Libertad, Puerta del Mar y trayecto habitual. Sentido La Florida / Óscar Esplá / San Agustín: desde Puerta del Mar circularán por Mártires de la Libertad, Loring, Eusebio Sempere y Catedrático Soler u Óscar Esplá (línea 12).

Líneas 5 y 27

Establecen cabeceras provisionales en avenida Óscar Esplá , a la altura de los números 37 (línea 5) y 23 (línea 27) .

en , a la altura de los números y . La línea 27 realizará giro en Plaza Estrella.

Líneas 8, 10 y 13

Fijarán su cabecera en la Plaza de España mientras dure la prueba deportiva.

Línea Especial Circular de Navidad

El recorrido especial se realizará desde Óscar Esplá, pasando por Loring, Mártires de la Libertad, Puerta del Mar, Ramón y Cajal y Eusebio Sempere, para regresar nuevamente a Óscar Esplá.

Un bus urbano en Alicante. / INFORMACIÓN.

Desde Vectalia han recomendado a los usuarios planificar los desplazamientos con algo más de antelación debido a estos cambios, consultar paradas alternativas y prever posibles retrasos durante el desarrollo del evento en Alicante.