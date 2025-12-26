Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
Las taquillas de la plaza de toros han abierto con 120 personas esperando mientras la venta online se ha agotado en 20 minutos
A las 10 en punto han abierto las taquillas de la plaza de toros y, cinco minutos después, Jorge Magüesín, el primero de la fila, se marchaba con una sonrisa y ocho entradas en la mano. Detrás, una cola de decenas de personas que llevaba horas abrigada contra el frío y la lluvia de la noche, decidida a asegurarse un sitio para la Cabalgata de Reyes del próximo 5 de enero en Alicante.
La jornada de venta, que ha arrancado este viernes tanto de forma presencial como por internet, ha vuelto a mostrar el tirón del desfile. Las localidades online se han agotado en apenas 20 minutos, mientras en el coso taurino se contabilizaban unas 120 personas en la cola en el momento de abrir. La escena se ha repetido con mantas, termos y turnos improvisados para aguantar una espera que, para los primeros, ha comenzado alrededor de la medianoche y se ha alargado hasta diez horas.
Entre quienes aguardaban en la plaza de toros, algunos han optado por una vía híbrida. Han abandonado la fila al conseguir las sillas a través del móvil o gracias a familiares que las compraban desde casa con el ordenador. En taquilla, la norma era clara: máximo de ocho entradas por persona, un límite que ha marcado el ritmo de una mañana intensa en la que Alicante ha empezado a calentar motores para la llegada de Sus Majestades.
