La EUIPO ofrece locales gratuitos a emprendedores y pymes en su sede de Alicante

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha lanzado una nueva convocatoria que presenta una gran oportunidad para los emprendedores y pequeñas y medianas empresas (pymes) locales: la posibilidad de acceder a espacios comerciales gratuitos dentro de su sede en Alicante. Este programa, dirigido a negocios que puedan ofrecer servicios relevantes para la comunidad profesional que trabaja en las instalaciones de la EUIPO, se presenta como una excelente ocasión para incrementar la visibilidad y expandir redes de contacto en un entorno internacional.

Beneficios para emprendedores y pymes locales

La EUIPO, ubicada en el campus de la ciudad alicantina, ofrece a los emprendedores locales la posibilidad de hacer uso de sus instalaciones de forma completamente gratuita. Este beneficio incluye el uso de los espacios con agua y electricidad sin coste adicional, lo que convierte la propuesta en una opción atractiva para aquellos negocios que deseen ampliar su presencia o empezar a operar en un entorno consolidado y dinámico.

El principal objetivo de esta iniciativa es integrar a negocios locales dentro del ecosistema del campus de la EUIPO, permitiendo que los emprendedores y pymes puedan ofrecer productos o servicios útiles para los más de 1.700 empleados y visitantes internacionales que transitan a diario por las instalaciones. Este acceso directo a un entorno tan profesional y de alta afluencia brinda grandes posibilidades de crecimiento y colaboración para los negocios participantes.

Ventajas para los negocios locales

Uno de los grandes atractivos de esta convocatoria es la alta visibilidad que proporcionan los espacios comerciales dentro del campus de la EUIPO. Los locales están ubicados en un entorno estratégico, con constante afluencia de profesionales, personal administrativo y visitantes internacionales.

Además de la visibilidad, la cercanía a una comunidad de profesionales en diversos campos fomenta la colaboración y la creación de sinergias. La EUIPO, siendo una institución que promueve la propiedad intelectual en Europa, cuenta con un ecosistema diverso y dinámico, lo que abre la puerta a posibles colaboraciones con empresas y profesionales de diferentes sectores.

Plazo de presentación

El proceso para solicitar uno de estos espacios comerciales es transparente y accesible. Los interesados solo deben completar un formulario de candidatura disponible aquí, junto con una Declaración de Honor firmada. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 15 de febrero de 2029, lo que otorga tiempo suficiente para que los emprendedores y pymes preparen su propuesta.

Los espacios comerciales disfrutarán de una alta visibilidad en el campus de la EUIPO. / .

¿Qué negocios se pueden acoger a esta iniciativa?

Las solicitudes serán evaluadas en función de su potencial para aportar valor al ecosistema del campus. La EUIPO busca aquellos negocios que puedan ofrecer servicios útiles y adaptados a las necesidades de los profesionales y empleados de la institución. Entre los sectores que se priorizan se encuentran la parafarmacia, la panadería y los despachos de pan, la fisioterapia, los seguros, las gestorías, los quioscos, las tintorerías, y servicios básicos como talleres lúdicos, entre otros.