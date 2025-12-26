La gripe afloja en los centros de salud y hospitales de Alicante, que ya se preparan para otro pico por las navidades

Tras la explosión de gripe en la antesala de la Navidad, los casos que esta semana han llegado a los centros de salud y a las urgencias hospitalarias de la provincia de Alicante han dado una ligera tregua, pero los sanitarios ya se preparan para un nuevo pico como consecuencia, precisamente, de los encuentros entre familiares y amigos que se han multiplicado estos días de fiesta.

Tanto en los hospitales de Alicante, como de Sant Joan y de Elche, la presión asistencial se ha visto ligeramente reducida, respecto a las primeras semanas de diciembre, según coinciden los profesionales consultados, cuando la ola puso al límite las urgencias y colocó a la provincia y a la Comunidad Valenciana hasta un nivel no visto desde hace años antes de Navidad con salas de espera hasta arriba, camas en los pasillos por falta de hueco en planta y espacios de observación desbordados.

Redacción

Aquel pico, que se tradujo en que los positivos en gripe rozaran el 30 % en Atención Primaria, durante la semana del 15 al 21 de diciembre, según los datos del último boletín del sistema SiVIRA-CV, con 1.186 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 809 casos registrados a nivel nacional. Los centros de Atención Primaria de la Comunidad contabilizaron, sin embargo, una situación mucho peor del 8 al 14 de diciembre , con una positividad del 40 % de las muestras analizadas.

La pasada semana se confirmaron 47 casos de gripe de 168 muestras analizadas en los centros de salud de la Comunidad Valenciana, sin embargo, la proporción de casos del virus respiratorio siguió siendo elevada, lo que vino a demostrar que la gripe continúa ampliamente extendida.

Pese al descenso de los pacientes, ya hay centros de salud de la provincia que, como consecuencia de la gripe y del descanso del personal sanitario, no dan cita hasta dentro de 20 días, como el de San Juan o hasta dentro de dos semanas como el centro de salud de Altabix, de Elche.

Comienza la vacunación contra la gripe en los centros de salud de Alicante / Pilar Cortés

Más pacientes hospitalizados

La evolución es distinta en el ámbito hospitalario, donde esta semana también han notado una menor saturación que días atrás. Y es que la pasada semana, se analizaron 162 muestras, de las que 67 resultaron positivas, con una positividad del 41,4 %, frente al 39,5 % registrado en la semana anterior, la del puente de la Inmaculada (51 positivos de 129 muestras). Este incremento reflejó entonces un mayor peso de la gripe entre los pacientes hospitalizados con infección respiratoria aguda. En ambas semanas predominó claramente la gripe A, mientras que el Covidha tenido una presencia prácticamente inexistente, con apenas un 1,8% de positivos.

Por edades, el grupo más afectado por las infecciones respiratorias sigue siendo el de los menores de 4 años, que en el último recuento subió de 4.047,9 casos a 4.282,1, mientras que entre los mayores de 65 años la incidencia aumentó a 981,7 casos frente los 865,6 casos del periodo anterior.

Por zonas, el Medio Vinalopó fue la única comarca de la provincia de Alicante que la pasada semana estuvo en nivel rojo, y le siguieron, según el nivel de afeccción, Alicante, Alcoy y la Marina Alta.