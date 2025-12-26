99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve

La Navidad de 1926, hoy hace 99 años, se produjo una nevada histórica en muchas zonas del sureste de la Península Ibérica. La aquí llamada 'Nevà Grossa' tiñó de blanco ciudades como Alicante, Orihuela o Torrevieja, que amanecieron con un manto de nieve nada común en las zonas del litoral. Lo mismo ocurrió, para sorpresa de sus vecinos, en la Región de Murcia.

Vecinos de Sax salieron a jugar con la nieve. / Museo de la Villa de Sax

En distintos puntos de la provincia aún se conservan recordatorios sobre la histórica nevada, como la placa de "hasta aquí llegó la nieve" que marcó un nivel de 2,10 metros en el santuario de la Font Roja de Alcoy. Casi cien años después, la zona del Menejador también ha amanecido cubierta de nieve, aunque con una fina capa sin apenas espesura. Nada comparable, desde luego, con el temporal que cuajó en 1926 y que dejó estampas tan insólitas como la del Benacantil y el Castillo de Santa Bárbara cubiertos de blanco; o los caminos y calles de la Vega Baja bajo capas de nieve para nada habituales que afectaron también al litoral. El espesor de la nieve en Alicante o Torrevieja se recuerda como entre los 15 y los 25 centímetros. En zonas del Alto Vinalopó municipios como Sax conservan en sus museos y hemerotecas imágenes de la nevada que cubrió sus barrios.

Sax, cubierta de nieve. / Museo de la Villa de Sax

Un temporal ártico en Nochebuena de 1926

La nevada comenzó durante la Nochebuena de 1926: una entrada de aire polar siberiano golpeó con fuerza el Mediterráneo occidental, desencadenando un frío excepcional con nevadas muy copiosas. En Alicante capital, la noche del 24 de diciembre los termómetros cayeron hasta los -3 °C, aproximadamente, como si de Valladolid se tratara. La madrugada del día de Navidad comenzó a nevar. En pocas horas se acumularon más de 20 centímetros de nieve en las calles y los alicantinos y alicantinas despertaron con un paisaje insólito ante sí: tejados, plazas y palmeras cubiertos de blanco. Muchos salieron a jugar con la nieve, asombrados ante aquella estampa casi nórdica, repitiéndose la misma escena en las ciudades y pueblos afectados del litoral y la Vega Baja.

Sin embargo, en las zonas más frías y sí acostumbradas a pequeñas nevadas las consecuencias de este fuerte temporal no fueron tan agradables.

Nevada en las calles de Alcoy, completamente cubiertas por la nieve. / Radio Alcoy.

Pueblos aislados y casas hundidas

La arquitectura de las construcciones y viviendas levantinas no estaban preparadas para tal acontecimiento meteorológico y las consecuencias fueron nefastas. Tal y como relata "Alicante Vivo", la histórica nevada que comenzó durante la Nochebuena trajo consigo estampas navideñas, pero tuvo también consecuencias dramáticas, con "pueblos aislados durante meses, casas hundidas por el peso de la nieve e industrias arruinadas también por hundimientos".

Según la hemeroteca, la ciudad de Alcoy quedó "sepultada por la nieve" con espesores que superaron el metro hasta incluso en las calles, donde hubo que excavar y apartar nieve para que los vecinos pudieran salir de sus casas: "En otros pueblos de la zona la gente salía de sus casas por los balcones", relata el archivo de Alicante Vivo. "No hay referencias a los pueblos mas recónditos de nuestras sierras pero se da por hecho que sufrieron una incomunicación total durante meses soportando espesores de varios metros y temperaturas por debajo de los diez grados bajo cero", apuntan.