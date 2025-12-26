Las personas sin hogar de Alicante pasan la Navidad a la intemperie y bajo la lluvia

El día de Navidad en Alicante fue especialmente complicado para las personas sin hogar. Asociaciones solidarias critican que, pese a las lluvias que persistieron durante casi todo el día en la ciudad, el Ayuntamiento no activó el dispositivo de emergencia ante condiciones meteorológicas adversas. A consecuencia de ello, decenas de sintecho vieron cómo sus pertenecías acababan empapadas y pasaron la noche a la intemperie.

Carmen Soler, presidenta de Reacción Solidaria, asegura que trató de ponerse en contacto con el Ayuntamiento durante toda la jornada de este jueves, sin éxito. Además, lamenta que otros colectivos como Cruz Roja, incluso la Policía Local, carecían de información al respecto, y considera que el dispositivo debería haberse activado “por urgencia y por humanidad”, dada la situación meteorológica. “Hoy habrá mucha gente con la ropa y sus pertenencias mojadas, dado que algunas tiendas son de segunda mano y otros se fabrican un refugio con lo que pueden”, advierte Soler. En definitiva, una situación que la presidenta de Reacción Solidaria tilda de “lamentable”.

En otras ocasiones, cuando el Ayuntamiento ha puesto en marcha el dispositivo, se habilitan 50 plazas extra para pernoctar en el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS), que se unen a las 69 fijas de las que dispone habitualmente el centro, y se amplía el servicio de desayunos, comidas y cenas. Desde el gobierno local, han señalado a INFORMACIÓN que este jueves “no se cumplían las condiciones para la puesta en marcha del dispositivo por climatología adversa”.