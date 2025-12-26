El PP de Alicante ve "bien" el nuevo abono único de transporte pero desconfía de la "letra pequeña"

El Ayuntamiento de Alicante no aclara, por ahora, si se sumará al abono único de transporte anunciado recientemente por el Gobierno de España. El ejecutivo de Luis Barcala cree que se trata de una "buena idea", pero cree que, primero, es necesario estudiar la "letra pequeña". Por ello, el alcalde ha afirmado también que el billete único con Elche no se pondrá en marcha hasta que se concreten los detalles de la propuesta del Ministerio de Transportes.

"En principio parece una buena idea", ha señalado el regidor, quien también ha manifestado que el abono único va en la línea de lo que se está "propugnando" tanto en el eje Elche-Alicante como a nivel comarcal en L'Alacantí. No obstante, Barcala incide en que "una cosa es lanzar una propuesta y otra es concretar la letra pequeña" ya que, "siempre, y más cuando viene del Gobierno de España, hay que leer la letra pequeña".

A la espera de conocer más detalles sobre cómo se financiará dicho abono único, el alcalde de Alicante opina que "el hecho de que a todos los usuarios se les facilite, con independencia de cuál sea la administración competente la que recauda en una única tarjeta, parece una buena idea". Sin embargo, Barcala recuerda que "luego hay que plasmarlo" y que, debido a las distintas competencias y administraciones, "no es un tema en absoluto sencillo".

Además, el dirigente popular ha aprovechado la situación para manifestar que "si hay que empezar por algún lado, sea porque la subvención al transporte públcio que están soportando los Ayuntamientos se vea recompensada con unos Presupuestos Generales del Estado que contemplen el incremento de las ayudas y transferencias a las administraciones". Estar estableciendo e incluso mejorando servicios olvidándonos de lo básico: que hay que pagarlos.

El bonobús conjunto Alicante-Elche, en pausa

Lo que no termina de arrancar es el abono de transporte conjunto entre Alicante y Elche, con el que ambos ayuntamientos anunciaron que podría hacerse uso del autobús urbano indistintamente en cualquiera de las dos ciudades. Todo ello, con la misma tarjeta y precio.

En marzo de 2024, Barcala confirmó que se trataba de una medida en la que "se está trabajando ya", y cuya puesta en marcha no debería demorarse en el tiempo, ya que "es una cuestión meramente de tecnología" en la que "falta actualizar los chips para que las tarjetas se puedan utilizar y reconozcan que estás recargando para el transporte de Elche y el de Alicante".

Más de un año y medio después, nada se sabe de dicha propuesta, que ahora se queda de nuevo en el aire. El alcalde alicantino ha asegurado que, para lanzar el abono conjunto, será necesario esperar primero a que la tarjeta única del Gobierno de España (cuya entrada en vigor está prevista para enero de 2026) se concrete.