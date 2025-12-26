Confeti, gorros de Papá Noel y 4,5 kilómetros en la San Silvestre más multitudinaria de Alicante

Una tarde menos fría que la del día de Navidad, pese a que el termómetro marcaba 11 grados, y sin lluvia. Con ese respiro meteorológico, Alicante ha convertido este viernes la San Silvestre en una postal colectiva. Las principales vías del centro, de Alfonso el Sabio a la Rambla, repletas de gente para ver pasar a un río de corredores que, más que competir, han salido a celebrar.

Familias enteras, con carricoches, grandes y pequeños vestidos con el mismo disfraz, y un ambiente de fiesta que se ha impuesto a cualquier lectura deportiva. La ciudad, todavía instalada en el ritmo navideño, ha encontrado en la carrera una manera de ocupar la calle y de continuar la agenda de estos días con una cita que mezcla deporte, humor y una dosis inevitable de tradición.

A minutos de las 19.30 horas la Rambla era un hormiguero. Sonaba música, los últimos calentamientos se mezclaban con fotos de grupo y el ‘speaker’ animaba subido a una escalera, lanzando mensajes de orgullo local. “Esto es Alicante, la millor terreta del món”, gritaba, antes de anunciar: «Este año batimos el récord con 5.000 participantes». La cifra no solo se notaba en la línea de salida, se notaba en los laterales, en la cantidad de público que se ha concentrado en las aceras y en la sensación de que, durante un rato, el centro era un escenario único.

Instantes antes del pistoletazo de salida, se ha pedido a los corredores que miraran hacia la Explanada, se agarraran de los hombros y botaran al unísono, como una coreografía improvisada. Con la cuenta atrás hasta cero, una nube de confetis ha abierto la carrera y un mar de gorros de Papá Noel se ha puesto a correr. Han tardado unos cinco minutos en vaciar por completo la Rambla, un primer indicador de lo multitudinaria que ha sido la salida.

Carrera lúdica

La San Silvestre ha confirmado su esencia de carrera lúdica y desfile en zapatillas. Ha habido disfraces navideños —gorros, cuernos de reno, árboles—, pero también una colección de personajes y ocurrencias que han hecho del recorrido un escaparate: Mario Bros, Superman, duendes, vaqueros, frutas, animales, pijamas, pitufos, patinadores, camisetas blanquiazules de herculanos y hasta una recreación del Belén, con su Virgen y su Niño Jesús. La gracia estaba tanto en correr como en ser visto.

Se han visto grupos de amigos que corrían en formación, parejas que iban a ritmo de charla y niños que, en algunos tramos, aceleraban solo para volver a mirar atrás y comprobar que el resto del grupo seguía ahí.

El trazado, de 4,5 kilómetros, ha discurrido por el corazón de Alicante, con el centro convertido en una grada continua y con puntos especialmente concurridos. La imagen era la de una marea intergeneracional: grupos de trabajo, peñas, familias con carritos, adolescentes con disfraces de última hora y corredores más veteranos que, aun sin disfraz, asumían que esta prueba se corre con una sonrisa.

Música y jaleo

La música y el jaleo han acompañado el paso de los participantes. También ha habido quien, en plena carrera, levantaba el brazo para saludar a conocidos en la acera o para pedir paso entre risas, en un recorrido en el que lo importante no es adelantar posiciones.

Aunque lo deportivo queda en segundo plano, en torno a los 12 minutos de carrera, el bilbaíno Borja Martín se ha impuesto en categoría masculina y la irlandesa Michelle Kenny lo ha hecho poco después en la femenina, repitiendo su triunfo del año pasado. Desde el equipo de gobierno municipal, de hecho, apuntan la intención de ampliar la cifra de participantes el próximo año, después de la respuesta de esta edición y del efecto llamada que tiene la carrera en el calendario navideño.

Con esta cita solidaria, Alicante sigue la trilogía de pruebas deportivas de estas fiestas: la Travesía a Nado ya se celebró, el Navi Fitness llegará el 4 de enero y la San Silvestre vuelve a quedar como la más popular de todas, la que desborda el centro y convierte la ciudad en una fiesta con zapatillas.