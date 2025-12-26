El tiempo en Alicante: estos son los municipios donde seguirá lloviendo

La provincia de Alicante encara hoy una jornada marcada por las lluvias, que han persistido durante la madrugada y primeras horas de la mañana. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera para este 26 de diciembre un día con temperaturas bajas y humedad alta en zonas costeras -que reforzará la sensación de frío- y, aunque las precipitaciones pueden seguir activas durante la mañana, poco a poco se espera que remitan de cara a la tarde en la capital alicantina: no será así en otras zonas de la provincia. Las temperaturas se mantienen contenidas, con mínimas entre 4 y 8 grados en el interior y máximas que apenas alcanzan 14 a 16 grados en la costa.

Alicante

La capital amanece aún bajo la influencia de las lluvias, que pueden continuar de forma intermitente durante la mañana antes de remitir. Las temperaturas se mantienen frescas, con valores entre 10 y 15 grados, y una humedad elevada. El ambiente sigue desapacible, con viento moderado que refuerza la sensación de frío.

Elche

El día arranca con cielos muy cubiertos y restos de precipitación, especialmente en las primeras horas. Los termómetros se mueven entre 9 y 16 grados, sin grandes cambios respecto a jornadas anteriores. La humedad sigue alta y deja una sensación fría durante buena parte del día.

Benidorm

Las lluvias tienden a perder fuerza, aunque no se descarta algún episodio débil a lo largo de la mañana. Las temperaturas oscilan entre 11 y 17 grados, algo más suaves junto al mar. El cielo permanecerá cargado y el viento mantiene un ambiente invernal.

Elda

En el interior, la jornada continúa marcada por cielos muy cerrados y posibles lluvias residuales. El frío se deja notar con mínimas cercanas a 6 grados y máximas en torno a 14. La sensación térmica será baja durante todo el día.

Torrevieja

El municipio sigue pendiente de las precipitaciones, que pueden reaparecer de forma intermitente. Las temperaturas se sitúan entre 11 y 16 grados, con una humedad muy elevada. El viento del nordeste añade incomodidad a la jornada.

Lluvia y frío en la playa del Cura de Torrevieja / TONY SEVILLA

Orihuela

Las lluvias continúan siendo protagonistas, especialmente durante la primera mitad del día. El mercurio se mantiene contenido, con valores entre 8 y 16 grados, y un ambiente frío y húmedo. La nubosidad apenas dará tregua.

Alcoy

En la zona más montañosa el día será plenamente invernal, con lluvias persistentes y temperaturas bajas. Las mínimas rondan los 5 grados y las máximas apenas alcanzan los 12. La humedad y el cielo cubierto refuerzan la sensación de frío.

Dénia

La Marina Alta mantiene un tiempo gris, con lluvias aún presentes durante la mañana. Las temperaturas se mueven entre 9 y 16 grados, con ambiente húmedo y poco agradable. El viento moderado mantiene el mar alterado y el cielo cerrado.