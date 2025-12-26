Trabajadores de Servicios Sociales y de residencias de mayores denuncian impagos de hasta cuatro meses en Alicante

Sin cobrar la última nómina, ni tampoco los complementos por trabajar en festivos, noches o los días extra, desde agosto, en algunos casos. Es la complicada situación que ha indignado a trabajadores de Servicios Sociales y a auxiliares de enfermería de residencias de mayores públicas alicantinas.

"Tenemos a compañeros que no podrán hacer frente al pago de la hipoteca, echar gasolina o pasar estas navidades", lamenta Jorge Sánchez, uno de los empleados del centro para mayores dependientes Alacant, que gestiona la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, donde habría otros 40 empleados en la misma situación, según denuncia, tanto auxiliares de enfermería, como enfermeros y ayudantes de cocina. De la queja se han hecho también eco sindicatos como el CSIF, que ha advertido que el problema se extiende a toda la provincia, y Comisiones Obreras, que ha alertado de la situación "crítica" que están atravesando los profesionales también de centros de diversidad y residencias de menores.

En esta residencia de mayores de Alicante, sus trabajadores lamentan que solo por complementos o por la "nominilla" como ellos llaman tienen por cobrar desde 150 hasta más de 300 euros, además del último sueldo, porque en todo diciembre aseguran que no han cobrado. Y menos aún la extra de Navidad.

Una persona mayor en una residencia / Steven HWG en Unsplash.

El motivo: "problemas en la gestión de pagos"

La justificación que han trasladado desde la conselleria a los profesionales es que ha habido "problemas en la gestión de pagos". Sin embargo, el malestar de los afectados se ha agrandado todavía más después de haber recibido un correo de la Secretaría Territorial de Servicios Sociales en el que les informa de que pueden solicitar un anticipo de la nómina en el banco, que no les supondrá el cobro de intereses.

Lo más grave, según los trabajadores, es que los retrasos para ingresar los salarios se ha convertido en "una costumbre", según denuncian, porque en diciembre del pasado año ocurrió algo similar. "Nos dijeron que había habido un cambio de sistema informático y que muchos nos quedamos sin cobrar porque no se grabó la nómina, pero en verano nos dijeron que no nos pagaban julio y agosto porque la persona de las nóminas estaba de vacaciones", lamentan.

Este diario ha tratado de recabar una respuesta sobre el problema en la Conselleria de Servicios Sociales, sin éxito por ahora.