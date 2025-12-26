Tres de cada diez vacantes a director vuelven a quedar desiertas en la provincia de Alicante

Tres de cada diez plazas para ser director o directora en un centro educativo de la provincia han vuelto a quedar desiertas. De 59 vacantes que había en los colegios e institutos alicantinos para el próximo curso, la Conselleria de Educación ha recibido 40 candidatos. Las reticencias de los docentes para asumir la gestión de las instalaciones educativas vuelve a ser una realidad, en gran medida, por la elevada burocracia que tienen que asumir, pero también porque desde septiembre los directores lo tienen más difícil para que otros profesionales les sustituyan en las aulas.

La Conselleria de Educación cerró el pasado 10 de diciembre el plazo para la renovación y la evaluación del desempeño del cargo de director o directora de centros docentes públicos de titularidad de la Generalitat.

El objetivo de esta convocatoria es doble: por un lado, renovar el nombramiento de quienes hayan ejercido uno o dos periodos; por otro, consolidar parcialmente el complemento específico para ese mismo grupo, pero también para quienes hayan ejercido el cargo de director durante tres periodos y que, en consecuencia, no pueden renovar el mandato, sino que han de presentarse a una selección.

Este curso finalizan su mandato las direcciones de 194 centros, de los cuales 59 son de la provincia de Alicante, 25 de Castellón y 110 de Valencia. También se incluyen las direcciones de centros en zona dana que optaron voluntariamente por extender un año su mandato con el fin de ocuparse de las incidencias provocadas por la riada.

Sin embargo, cada vez más los profesores reniegan de este cargo que consideran "muy desagradecido", porque, según denuncian, acaban convirtiéndose en robots para poder atender la elevada burocracia que exige la gestión de un centro educativo y acaban teniendo que relegar la supervisión del proyecto pedagógico que marca la enseñanza de sus alumnos. Cobrar una media de 680 euros brutos mensuales extra a muchos no les compensa. Así se lo hicieron saber al anterior conseller José Antonio Rovira a las puertas de su despacho el pasado julio: tacharon la situación de "insostenible".

A este problema, que vienen denunciando en los últimos años, se ha añadido desde este curso otra dificultad que está generando quejas entre algunos equipos directivos de la provincia. Y es que, tras la nueva orden de plantillas del Consell, la conselleria ha endurecido las condiciones a los centros educativos para compensar con otros docentes o especialistas por sus funciones en el equipo directivo.

Compensación de horas

Según la Asociación de Directores de Infantil y Primaria de la Comunidad Valenciana (Adep-PV), desde este curso, Educación compensa con una media jornada a los colegios solo si los tres miembros del equipo directivo son de la misma especialidad, por lo que si no se da con esta circunstancia, hay colegios que como ejemplo, desde septiembre se han quedado sin un especialista de Audición y Lenguaje porque ese profesional forma parte de la dirección del centro y ya no puede dedicar parte de su tiempo a estar en el aula. Frente a ello, según el mismo colectivo, hasta ahora, la conselleria lo contemplaba de otra manera. Si en el equipo directivo había dos maestros de la misma especialidad ya se compensaba al centro con otro profesional.

Ante la ausencia de candidaturas, la Administración autonómica elige directamente a un funcionario o funcionaria de carrera que imparta clase en el centro para que desempeñe el cargo por un año. ¿Cómo lo nombra? La Dirección Territorial tiene que escuchar al consejo escolar y atender al informe que elabore la inspección educativa, según consta en la resolución autonómica.

Desde fotocopias a gestionar averías

Y es que los directores y sus equipos se están teniendo que ocupar, desde hacer ellos mismos las fotocopias, a pasar buena parte de la jornada tras la pantalla del ordenador para gestionar desde el simple cambio de una bombilla, hacerse cargo de una fuga de agua o una avería eléctrica en el centro o hacer informes sobre alguna situación problemática. A ello se suma que desde este curso también se van a tener asumir el nuevo protocolo de emergencias para casos de dana que les hace responsable de la gestión de los avisos al personal del centro, bajo amenaza de sanción, además de garantizar que las instalaciones estén en pleno estado de conservación para evitar cualquier inundación.

Al margen de esta nueva responsabilidad, los directores han criticado que proyectos de inclusión, innovación e investigación docente se concentran a final de curso, dificultando el trabajo de direcciones y claustros. En esta misma línea, lamentaron que trámites como las becas comedor o el nuevo periodo extraordinario de matrícula les absorbe durante el mes de julio, "impidiendo la planificación del curso siguiente y dificultando la atención a las familias".

Ante estas dificultades, han demandado a Educación un calendario claro, coherente y con unos términos amplios y previsibles de los proyectos burocráticos, además de que los trámites de becas y matrículas finalicen con el curso escolar. También han demandado una compensación del 100% de las horas del cargo, sin distinción de especialidades y sin quitar horas a otros docentes.