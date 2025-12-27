Alicante mira al cielo ante un domingo marcado por el riesgo de lluvia

La inestabilidad meteorológica seguirá marcando la jornada del domingo en la provincia de Alicante. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas, especialmente durante la mañana, una situación que ya está teniendo consecuencias directas en la agenda festiva de varios municipios.

La Aemet apunta a chubascos persistentes, más probables en el litoral y el interior norte de la provincia, con acumulados que podrían ser localmente significativos. Las temperaturas se mantendrán suaves, aunque la combinación de lluvia y nubosidad dejará una sensación térmica más fresca.

Alcoy aplaza Les Pastoretes

En este contexto, el Ayuntamiento de Alcoy ha confirmado el aplazamiento del tradicional desfile de Les Pastoretes, que estaba previsto inicialmente para el domingo. El acto se celebrará finalmente el sábado 3 de enero, tras activarse el protocolo municipal que contempla una fecha alternativa en caso de condiciones meteorológicas adversas.

La decisión se ha tomado después de analizar los partes meteorológicos, que continúan señalando riesgo de precipitaciones durante la mañana del domingo, franja horaria en la que estaba programado el desfile. La Concejalía de Fiestas ha coordinado la medida junto con la Associació de Sant Jordi, la Música Primitiva Apolo d’Alcoi y el resto de colectivos participantes, que coincidieron en que la opción más prudente era trasladar el evento.

Les Pastoretes de Alcoy / Juani Ruz

El cambio permitirá mantener el mismo horario previsto, a las 12 del mediodía, pero con mayores garantías de que pueda desarrollarse en condiciones climatológicas más favorables, preservando tanto la seguridad de los participantes como el carácter festivo del acto. Por otro lado, el Ayuntamento de Ibi sí que mantiene el tradicional acto de Els Enfarinats.

Precaución

Aunque por el momento no se han activado avisos meteorológicos de nivel alto en la provincia de Alicante, a diferencia de lo que ocurre en Valencia, donde la Aemet ha decretado alerta naranja, y Castellón, en aviso amarillo, desde los servicios de emergencia y las administraciones locales se recomienda extremar siempre la precaución en los desplazamientos, especialmente en aquellas zonas donde la lluvia pueda provocar acumulaciones de agua puntuales, balsas en la calzada o firme deslizante.

La previsión apunta a que la inestabilidad podría remitir de forma progresiva en los próximos días, lo que permitiría retomar con normalidad los actos navideños aplazados. Hasta entonces, la lluvia se convierte en la gran protagonista de este final de diciembre en la provincia de Alicante.