Un campus de Navidad de Alicante ofrece talleres para los más pequeños

La escuela se dirige a niños de 6 a 12 años y se desarrolla hasta el 5 de enero con los objetivos de ayudar en la conciliación laboral y fomentar buenos hábitos de consumo y alimentación

Un momento del taller.

Un momento del taller. / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El campus de Navidad 2025 dirigido a los más pequeños, de 6 a 12 años, del Centro de Recursos de Consumo (Cerca) del Ayuntamiento de Alicante ya está en marcha con un amplio programa de actividades, talleres, un concurso de cocina saludable y las visitas de Papá Noel y de los pajes reales con los objetivos de ayudar en la conciliación laboral y fomentar entre los más pequeños hábitos de consumo y cocina saludables.

La concejala de Consumo, Lidia López, ha destacado que “en Navidad organizamos el campus para los más pequeños ayudando así a compaginar este período vacacional con las familias y preparando un programa para enseñar buenos hábitos, a consumir saludable y sostenible a través de talleres de alimentación, cocina, nutrición y manualidades”.

Participación de los pequeños en el campus.

Participación de los pequeños en el campus. / información

La Escuela se desarrolla en las instalaciones del Cerca, situadas en los bajos del Mercado Central de Alicante, los días 23, 26, 29 y 30 de diciembre de 2025 y 2 y 5 de enero de 2026. Dentro de la programación de la Escuela para niños destacan los talleres de artes creativas, bailes, la cocina creativa navideña, juegos, visitas y manualidades de motivos de Navidad.

Consolidado

“Este campus lleva muchos años celebrándose con éxito reforzando con su puesta en marcha la labor formativa impulsada por el Cerca con niños y jóvenes alicantinos tanto en sus instalaciones como en los colegios fomentando también hábitos como el deporte y ejercicio tan ligado a una buena alimentación y a la salud”, aseveró la edil Lidia López.

El Campus se celebra en las instalaciones del Cerca, que es un servicio público municipal, integrado en el departamento de Consumo y situado en los bajos del Mercado Central. Presta sus servicios a los escolares, y diferentes colectivos, desde los jóvenes consumidores a través de sus centros educativos, hasta los consumidores de la tercera edad, además de colectivos desfavorecidos y asociaciones de consumidores y de comerciantes, entre otros.

Un campus de Navidad de Alicante ofrece talleres para los más pequeños

Un campus de Navidad de Alicante ofrece talleres para los más pequeños

