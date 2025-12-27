El tiempo en Alicante: la provincia despide con lluvias el último fin de semana del año
Las precipitaciones irán apareciendo a partir de la tarde de este sábado y se quedarán hasta el lunes en el territorio alicantino
La provincia de Alicante se prepara, otra vez, para una jornada pasada por agua. Tras una Navidad con precipitaciones durante todo el festivo, los alicantinos no guardarán los paraguas hasta el próximo lunes 29 de diciembre. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) espera para este 27 de diciembre un día con temperaturas bajas y humedad alta en zonas costeras -que reforzará la sensación de frío- y precipitaciones a partir de la tarde. Las temperaturas se mantienen contenidas, con mínimas entre 4 y 8 grados en el interior y máximas que apenas alcanzan 14 a 16 grados en la costa. La cota de nieve se sitúa entre los 1500 y 1600 metros.
Por otro lado, las alertas se concentrarán en la provincia de Valencia con nivel amarillo por lluvias. La Aemet no ha emitido ningún tipo de aviso por lluvias o tormentas en el resto de la Comunidad Valenciana.
Este domingo el territorio alicantino estará a merced de las precipitaciones que comenzarán a primera hora de la mañana y continuarán hasta el lunes. Estas no cesarán hasta el inicio del martes 30, día previo a una Nochevieja que se prevé sin lluvias, con bajada de temperaturas y cielos cubiertos.
El tiempo en Alicante
La capital estará con intervalos nubosos durante toda la jornada. Las precipitaciones aparecerán a partir de la tarde. Las temperaturas se mantienen frescas, con valores entre 8 y 15 grados, y una humedad elevada. El ambiente sigue desapacible, con viento moderado del este que refuerza la sensación de frío.
El tiempo en Elche
El día arranca con intervalos nubosos a la espera de las precipitaciones de la tarde. Los termómetros se mueven entre 6 y 15 grados, sin grandes cambios respecto a jornadas anteriores. La humedad sigue alta y deja una sensación fría durante buena parte del día.
El tiempo en Benidorm
No se prevé que las lluvias hagan presencia por Benidorm hoy, aunque no se descarta algún episodio débil a lo largo de la mañana. Las temperaturas oscilan entre 10 y 16 grados, algo más suaves junto al mar. El cielo permanecerá cargado y el viento mantiene un ambiente invernal.
El tiempo en Elda
En el interior, la jornada continúa marcada por cielos muy cerrados y posibles lluvias residuales. El frío se deja notar con mínimas de 4 grados y máximas en torno a 13. La sensación térmica será baja durante todo el día, sin viento.
El tiempo en Torrevieja
El municipio sigue pendiente de las precipitaciones, que pueden reaparecer de forma intermitente a partir de la tarde. Las temperaturas se sitúan entre 8 y 15 grados, con una humedad muy elevada. El viento del noroeste añade incomodidad a la jornada.
El tiempo en Orihuela
Las lluvias continúan siendo protagonistas, especialmente a partir de la tarde. El mercurio desciende, con valores entre 5 y 14 grados, y un ambiente frío y húmedo. La nubosidad apenas dará tregua.
El tiempo en Alcoy
En la zona más montañosa el día será plenamente invernal, sin lluvias hasta el domingo y temperaturas bajas. Las mínimas rondan los 6 grados y las máximas apenas alcanzan los 10. La humedad y el cielo cubierto refuerzan la sensación de frío.
El tiempo en Dénia
La Marina Alta mantiene un tiempo gris, con lluvias aún presentes durante la jornada. Las temperaturas se mueven entre 9 y 15 grados, con ambiente húmedo y poco agradable. El viento moderado mantiene el mar alterado y el cielo cerrado.
