Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian la "puerta de atrás" en el ocio nocturno para evitar la ZAS

Sin tregua ni silencio. Los vecinos del Casco Antiguo siguen su particular batalla contra el ruido y ahora, un mes y medio después de la aplicación de la ZAS (Zona Acústicamente Saturada), denuncian que varios pubs, cada vez más, no cumplen dicha medida impulsada por el Ayuntamiento. "Siguen abriendo con normalidad, como si nada", se queja Joaquín Gangoso, presidente de la Asociación de Vecinos Laderas del Benacantil.

La guerra abierta entre empresarios del ocio nocturno y consistorio tuvo la pasada semana una última entrega, la del pronunciamiento judicial a favor del Ayuntamiento, concretamente a su medida cautelar del 4 de noviembre, que los locales de ocio nocturno habían solicitado suspender. Sin embargo, dichas medidas ya habían entrado en vigor de forma definitiva, dejando de ser cautelares, por lo que el gobierno de Luis Barcala entendía que el auto suspendía una aprobación caducada y carecía de valor efectivo.

Sea como fuere, lo que ha tumbado hace unos días la Justicia es la apelación de pubs del Casco Antiguo, cuyo propósito constaba en extender la suspensión cautelar de la aplicación de la ZAS hasta el acuerdo posterior de aprobación definitiva. El Ayuntamiento sí que desestimó la aplicación de todas las multas puestas por la Policía Local por el incumplimiento de dicha medida desde el 14 de octubre.

Ese 14 de octubre el equipo de gobierno aprobó de manera inicial la declaración de Zona Acústicamente Saturada en el entorno de la plaza Quijano, en el Casco Antiguo tras año y medio de mediciones, subsanaciones y propuestas de los afectados. Tras ello, llegaron las primeras multas a los locales que incumplieron las restricciones incluidas en la ZAS. Dos meses y medio después los vecinos lamentan que nada queda de aquello y que, pese a la batalla legal entre los contendientes, la crisis sigue abierta entre quienes más la sufren, los vecinos, residentes y turistas que pernoctan en esas zonas. El presidente de la entidad vecinal, Joaquín Gangoso, critica la desatención en la que están inmersos: "Algunos pubs cerraron desde que entró en vigor la medida, pero la mayoría sigue incumpliendo todo con total impunidad".

Los vecinos, que aseguran poner denuncias cada semana, chocan contra el silencio administrativo y critican que Urbanismo no les da cita ni respuesta alguna pese a insistir de manera repetida. "Muchos pubs no cumplen la normativa de contaminación acústica aprobada, sin que desde Urbanismo se tomen medidas para su cumplimiento, hay contaminación acústica pero la Administración pasa", explica Gangoso. "Con las multas de tráfico no hay duda, pero con esto no se entiende, que pase la Policía, lo vea y no actúe", prosigue. "Es surrealista que se salten las leyes de cualquier manera, eso en otro ámbito no pasa, pero aquí la Administración no actúa".

Los afectados recuerdan la celeridad con la que se terminó con el célebre tardeo en el Mercado Central. "Es un ejemplo de cuando sí se quiere cumplir con la normativa". Son varios los pubs que esquivan la medida de una u otra manera, aunque para los vecinos hay uno de ellos que incluso ha modificado su acceso para sortear la ZAS. "Como su puerta principal daba a la calle Virgen de Belén, una de las afectadas por la medida, la han cambiado por otra de servicio que tenían en la calle San Nicolás", lamentan los afectados.

Afectados por el incumplimiento horario -"siguen cerrando a las 3.30 de la madrugada sin ningún problema", dicen-, los vecinos celebran que quien mejor les atiende es la Concejalía de Medio Ambiente, liderado por Manuel Villar. "Al menos ponen interés, pero para solucionar esto deben actuar también otras concejalías y la Policía Local", cuentan del quien se encargó de hacer mediciones y en base a ello proponer dicha medida. En la plaza Quijano, epicentro de la ZAS, algún pub se ha reconvertido y sirve comida, pero los vecinos avisan: "Nos parece una medida maravillosa, que apoyamos y alentamos, pero eso sí, no han cambiado la licencia, así que cuando pase la ZAS podrán volver a abrir pubs".