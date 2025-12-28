Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta amarilla en el litoral sur de Alicante: la AEMET advierte de la llegada de tormentas

El aviso se ha activado en municipios como Torrevieja y Orihuela, donde se esperan precipitaciones intensas

Una pareja pasea bajo la lluvia por el centro de Elche este dia de Navidad

Una pareja pasea bajo la lluvia por el centro de Elche este dia de Navidad / Alex Domínguez

Laura Morote

El tiempo da un giro brusco en la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo para todo el litoral sur de Alicante. Tras unos días de relativa calma, la inestabilidad regresa para instalarse en la franja costera, obligando a vecinos y conductores a extremar la precaución, especialmente en las zonas más expuestas al mar y en las carreteras secundarias.

El cambio meteorológico viene marcado por la entrada de un frente que descargará agua con fuerza en puntos localizados. Según los datos facilitados por la agencia, no se trata de una lluvia suave y constante, sino de chaparrones que pueden acumular grandes cantidades de agua en cuestión de minutos, lo que suele complicar el tráfico y el alcantarillado en las zonas urbanas.

El aviso, que entra en vigor de inmediato, advierte de precipitaciones que podrían acumular 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. No se trata de un temporal de larga duración, sino de episodios de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que pueden sorprender a los conductores y generar balsas de agua en zonas urbanas con dificultades de drenaje. Además, el viento del nordeste soplará con fuerza 7. La alerta finaliza al medio día.

La previsión de la AEMET indica que este episodio adverso se mantendrá con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40% y el 70%, extendiéndose la inestabilidad y el riesgo de tormentas eléctricas hasta bien entrada la noche, cuando se espera que el frente comience a debilitarse progresivamente.

¿Qué pasará en el resto de Alicante?

Aunque la peor parte se la llevará el sur, el paraguas será necesario en gran parte de la provincia este domingo 28 de diciembre. La inestabilidad no se queda solo en la Vega Baja; así afectará al resto de comarcas:

  • Alicante y Elche: Se esperan cielos muy nubosos con lluvias generalizadas a partir del mediodía. Aunque la probabilidad de precipitación es alta (superando el 70%), se prevé que sean menos intensas que en el sur. Las temperaturas oscilarán entre los 8ºC y los 16ºC.
  • Benidorm y Marina Baixa: La situación será más variable. Habrá intervalos nubosos y no se descarta el riesgo de tormenta aunque considerablemente menor que en la zona de Orihuela.
  • Alcoy: El ambiente será más frío y húmedo. Se prevén tormentas durante la tarde, con posibilidad de bancos de niebla que reduzcan la visibilidad en carreteras de montaña.
  • Elda y Vinalopó: Cielos cubiertos y lluvias moderadas con tendencia a tormenta. La atención aquí debe centrarse en el viento, que podría soplar con rachas moderadas en zonas altas.

