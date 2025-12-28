Alerta amarilla en el litoral sur de Alicante: la AEMET advierte de la llegada de tormentas

El tiempo da un giro brusco en la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo para todo el litoral sur de Alicante. Tras unos días de relativa calma, la inestabilidad regresa para instalarse en la franja costera, obligando a vecinos y conductores a extremar la precaución, especialmente en las zonas más expuestas al mar y en las carreteras secundarias.

El cambio meteorológico viene marcado por la entrada de un frente que descargará agua con fuerza en puntos localizados. Según los datos facilitados por la agencia, no se trata de una lluvia suave y constante, sino de chaparrones que pueden acumular grandes cantidades de agua en cuestión de minutos, lo que suele complicar el tráfico y el alcantarillado en las zonas urbanas.

El aviso, que entra en vigor de inmediato, advierte de precipitaciones que podrían acumular 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. No se trata de un temporal de larga duración, sino de episodios de lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que pueden sorprender a los conductores y generar balsas de agua en zonas urbanas con dificultades de drenaje. Además, el viento del nordeste soplará con fuerza 7. La alerta finaliza al medio día.

La previsión de la AEMET indica que este episodio adverso se mantendrá con una probabilidad de precipitación que oscila entre el 40% y el 70%, extendiéndose la inestabilidad y el riesgo de tormentas eléctricas hasta bien entrada la noche, cuando se espera que el frente comience a debilitarse progresivamente.

¿Qué pasará en el resto de Alicante?

Aunque la peor parte se la llevará el sur, el paraguas será necesario en gran parte de la provincia este domingo 28 de diciembre. La inestabilidad no se queda solo en la Vega Baja; así afectará al resto de comarcas: