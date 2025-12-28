Alicante pondrá luz sobre cuatro zonas de la Albufereta, el Cabo y Orgegia

Alicante licita cuatro instalaciones de alumbrado público en sendas zonas de Albufereta, Cabo de la Huerta y Orgegia. El procedimiento, aprobado en la Junta de Gobierno Local del pasado 16 de diciembre, dota de 200.000 euros procedentes de los presupuestos participativos del Distrito 4 (correspondiente a Vistahermosa y las playas de Alicante) a proyectos de iluminación en la avenida Torres de la Huerta, la calle Azafrán, el litoral de la Albufereta y el parque canino de la calle Redes.

La intervención de la avenida Torres de la Huerta consistirá en la reposición del cableado robado de las farolas que deberían alumbrar a la cinta peatonal y al carril bici a lo largo de casi tres kilómetros de vía, que en cambio sí cuenta con luz para los coches. En este sentido, el Ayuntamiento también contempla instalar arquetas con sellado antivandálico para prevenir otra sustracción del material eléctrico.

Avenida Torres de la Huerta, con su carril bici y zona peatonal (a la izquierda) a oscuras. / Héctor Fuentes

En cuanto a la calle Azafrán, situada en el entorno del Hogar Provincial y el monte Orgegia, la obra dotará de 12 farolas solares a este vial rústico donde conviven dos residencias geriátricas con algunas viviendas diseminadas. Con el suministro fotovoltaico, la Corporación local se ahorra la instalación de cableado, intervención más costosa debido a la lejanía con el tendido urbano.

La tercera obra, por su parte, pondrá luz sobre los 600 metros de litoral que separan la playa de La Albufereta y la playa de La Almadraba, justo donde se ubica el Club Náutico Alicante Costa Blanca. En este paseo costero se instalarán 15 farolas de suministro solar, con la particularidad de que el pliego de licitación requiere que sean de madera para lograr una "implementación armoniosa" con el entorno.

Fin a la penumbra en el parque canino

La cuarta obra de este contrato está situada en la calle Redes del Cabo de la Huerta. Allí se ubica un parque canino habilitado por el Ayuntamiento en diciembre de 2022. Sin embargo, ha pasado tres años en penumbra, a expensas de la luz que llegase de las farolas de la calle.

Ahora se licita instalar ocho farolas con su correspondiente cableado en el área para perros. La Asociación de Vecinos Cabo de la Huerta ha recibido con agrado la noticia, e insisten en su petición, recordada en la última junta de distrito a la concejala Cristina García, de que se construya una separación física adicional al vallado de la urbanización contigua al parque.

"Ellos pusieron la valla perimetral, dos banquitos, la papelera y ya está", ha expresado Carlota Badía, presidenta de la asociación, quien espera que también se licite próximamente, con cargo a los presupuestos participativos, esta obra de vallado, adicional a la del alumbrado, el cual también ha confesado necesario y bien recibido por los vecinos que acuden al espacio canino.

El contrato de estas cuatro actuaciones de iluminación ya ha salido a concurso y recibirá ofertas hasta el 16 de enero, Una vez inicien las obras, el plazo de ejecución estimado por el pliego de condiciones es de tres meses.