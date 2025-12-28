Tormentas con granizo dejan acumulados de hasta 55 litros por metro cuadrado en Alicante

Un episodio de inestabilidad atmosférica ha dejado en las últimas horas fuertes tormentas acompañadas de granizo en diversos puntos de la provincia de Alicante, especialmente en las comarcas de la Vega Baja y el Medio Vinalopó, donde los acumulados de lluvia han superado localmente los 50 litros por metro cuadrado.

Según ha confirmado la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), la estación que instaló en 2024 en Algueña ha registrado 55 mm de lluvia durante la jornada de este domingo, convirtiéndose en el día más lluvioso desde su puesta en servicio, con granizo incluido en los registros.

Granizo en La Algueña / INFORMACIÓN

Ante estas precipitaciones persistentes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha decretado alerta amarilla por lluvias en toda la provincia de Alicante, así como alerta por tormentas en zonas del interior y el litoral sur.

Granizada en La Algueña / INFORMACIÓN

Aviso naranja

En la Comunidad, la situación es especialmente delicada: Aemet ha elevado el aviso a rojo por fuertes lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia, mientras que el resto del territorio valenciano se encuentra bajo aviso naranja, y parte de Castellón bajo alerta amarilla.

La jornada de este domingo continúa con cielos muy nubosos y chubascos intermitentes en amplias zonas de la provincia de Alicante, especialmente por la tarde, con posibilidad de tormentas dispersas. La predicción señala también temperaturas suaves para la época, aunque con ambiente húmedo e inestable.

Resto de semana

Para los próximos días, en los que preocupa sobre todo Nochevieja, Aemet mantiene la inestabilidad en la primera mitad de la semana. Aunque el potencial de lluvias tiende a disminuir gradualmente a partir del lunes 29 y martes 30, todavía se esperan intervalos nubosos con lluvia ocasional en la provincia, especialmente en el interior y de madrugada.

Así, se espera un descenso de las temperaturas nocturnas en el interior de la provincia, con mínimas que podrían acercarse a valores bajo cero y con posibilidad de heladas en zonas del Vinalopó y otras áreas de interior más elevadas. En la costa, las noches seguirán siendo frías, pero se prevé que las temperaturas mínimas se mantengan por encima de los 8‑11 grados.

Desde los servicios meteorológicos y de emergencia se aconseja a la población extremar la precaución en desplazamientos, evitar cruzar zonas inundables o ramblas con agua, y mantenerse informados de la evolución del temporal y los avisos que emitan las autoridades.