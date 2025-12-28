El Puerto pone ahora en duda que el palacio de congresos de Alicante se licite en el primer trimestre de 2026

La primavera de 2026 para algunos y el primer trimestre del año para otros se han instalado como fechas de referencia para el futuro palacio de congresos de Alicante. El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha venido situando en ese horizonte el inicio de la licitación de las obras, condicionada a que el Estado dé luz verde al Plan Especial del Puerto que debe liberar y ordenar el suelo de los muelles 7 y 9. Sin embargo, el propio Puerto introduce ahora un matiz clave que rebaja el optimismo del calendario. Otro más.

El documento «está bastante avanzado», pero la Autoridad Portuaria evita comprometer plazos y admite dudas sobre que el trámite llegue a tiempo. «No podemos dar una fecha, no depende de nosotros», señalan fuentes de la institución presidida por Luis Rodríguez. Hace ahora casi un año, en enero de 2025, el presidente del Puerto estimaba a preguntas de este diario que la tramitación para el desarrollo de los suelos finalizaría, al menos, entre los meses de febrero y marzo de 2026.

El cronograma que maneja la Diputación enlaza la licitación con el desbloqueo urbanístico. Toni Pérez defendió en el acto de entrega de premios a los ganadores del concurso internacional de proyectos para la construcción de la infraestructura, celebrado en febrero de este año, que «el cálculo es que para la primavera de 2026 esté todo preparado para iniciar la licitación», mientras que el presidente de la Autoridad Portuaria, institución encargada de desbloquear ahora el asunto urbanístico, ha venido haciendo referencias al primer trimestre del próximo año, todo ello para un proyecto que, en su valoración inicial, se cifró en 65 millones. Una vez adjudicada la obra, el plazo de ejecución se prevé que sea de treinta meses, en una infraestructura que la Diputación sitúa como estratégica para el turismo de congresos y la economía local.

El problema es que la pieza decisiva sigue fuera del tablero. El Plan Especial del Puerto depende de una cadena de aprobaciones y, en este punto, el primer paso pasa por el refrendo de Puertos del Estado a la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), aprobada por el consejo portuario el 16 de diciembre de 2024, y su posterior tramitación ministerial.

Después, debe culminar la modificación del Plan Especial que encaje el palacio de congresos en los muelles 7 y 9. Esa complejidad es la que lleva al Puerto a enfriar el calendario y a evitar un compromiso público con el primer trimestre de 2026, pese a que el trabajo técnico «está en marcha» y «bastante avanzado».

Presupuesto

En paralelo, la falta de avances visibles también se refleja en el presupuesto. El proyecto de cuentas de 2026 de la Diputación ha vuelto a dejar el palacio de congresos de Alicante sin partida específica por segundo año consecutivo. La institución provincial argumenta que no puede presupuestar una licitación sin una estimación cerrada de costes mientras el Plan Especial no esté resuelto.

La vicepresidenta primera, Ana Serna, lo resumió así: «No se puede dotar con crédito lo que no tiene una estimación cierta». El equipo de gobierno, no obstante, mantiene que el crédito podría incorporarse más adelante mediante una modificación presupuestaria si se desbloquea el suelo.

El Consell, por su parte, continúa sin concretar su papel económico. Esta semana, el presidente, Juanfran Pérez Llorca, ha reconocido que el proyecto se encuentra «en una fase muy temprana» y ha reclamado avanzar «por pasos», empezando por «resolver la cuestión del suelo». «No me gusta nunca mentir y decir cosas que aún no son ciertas», afirmó al ser preguntado por el palacio de congresos, antes de añadir que mantienen «cualquier línea que garantice un futuro exitoso», sin precisar porcentaje de participación autonómica ni un modelo de gestión.

Ese punto enlaza con otra derivada política. La comisión mixta institucional que debe coordinar a las cuatro administraciones implicadas -Diputación, Generalitat, Ayuntamiento de Alicante y Puerto- no se ha vuelto a reunir desde su constitución, el 25 de octubre de 2024, cuando se anunció la incorporación de la Generalitat, justo cuatro días antes de la dana que asoló Valencia.

Reuniones

Fuentes del equipo de gobierno de la Diputación aseguran que durante 2025 sí ha habido reuniones entre Puerto, Ayuntamiento y Diputación, precisamente porque el «meollo» está ahora en la aprobación del Plan Especial y la fase actual «implica menos a la Generalitat».

Pero el órgano creado concretamente para dar impulso conjunto al proyecto sigue sin actividad desde hace catorce meses, en un proceso que además quedó condicionado por un contexto especialmente complejo en la Generalitat tras la trágica riada de Valencia de finales de octubre de 2024.

Con 2026 a la vuelta de la esquina y el Puerto poniendo cautela en el cumplimiento de la fecha avanzada, el palacio de congresos de Alicante vuelve a situarse en la franja de proyectos que avanzan sin garantías de que los plazos públicos se mantengan. Y con una evidencia adicional: mientras el suelo no esté resuelto, ni la financiación ni la gobernanza del edificio terminan de aterrizar.