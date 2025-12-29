El Ayuntamiento de Alicante promueve la Nochevieja desde las 10:30 de la mañana

La conocida como “Nochevieja australiana” no solo se consolida en los locales de restauración. Las calles reciben cada vez más personas que celebran el fin de año desde el mediodía con la intención, en la mayoría de los casos, de disfrutar del sol (si el tiempo lo permite), de garantizar la participación de toda la familia y de no alargar la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

El Ayuntamiento de Alicante ha tomado nota un año más de esta tendencia y ha organizado actividades para el miércoles 31 de diciembre desde las 10:30 de la mañana, cuando se repartirá el cotillón infantil en la confluencia de la Rambla con el Portal de Elche. Además, a las 12 del mediodía se ensayarán las campanadas en el Ayuntamiento de Alicante en un evento que incluirá animación, photocall, elementos hinchables y espectáculo infantil.

En total, para la Nochevieja infantil, el Ayuntamiento cuenta, según el pliego de condiciones de 2023 por el que se rige esta celebración, con un coordinador, un artista de decoraciones, tres técnicos de iluminación y de sonido, dos presentadores, cinco actuantes y bailarines y un proyectista.

Nochevieja en la plaza del Ayuntamiento de Alicante. / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

En el caso de la Nochevieja adulta, dispondrá de un coordinador, cuatro técnicos de iluminación y sonido, dos presentadores, 10 actuantes y un proyectista. Hasta ahora, el Ayuntamiento de Alicante ha informado solo de una celebración que se alargará desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente.

En los últimos años el escenario central se ha ubicado en la Rambla, que también acogerá a gran parte de las personas que disfrutarán de la Nochevieja nocturna, dedicada al público adulto. Allí, el año pasado, el público disfrutó de animación, de música y del reparto de 2.000 bolsas de uvas. La situación de este escenario se eligió para garantizar espacio en la plaza del Ayuntamiento, donde se halla el Belén Gigante.

Este año también habrá reparto gratuito de uvas y música en directo a cargo de la Orquesta Athenas, integrada por 11 miembros entre músicos y cantantes. También repetirá el Punto Violeta, instalado en la calle Cándida Jimeno Gargallo esquina con Bailén “para la información, prevención y atención a todo tipo de violencia sexista”. Esta instalación la promueve el departamento de Igualdad de la Concejalía de Derechos Públicos, liderada por Julio Calero.

La previsión actual de la Aemet es que el 31 de diciembre no llueva en Alicante, aunque desde el Ayuntamiento avisan que “comunicarán” cambios en caso de que cambien los pronósticos.