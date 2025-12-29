Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cuenca asesor MazónCaimán vecinos PetrerNochevieja australianaCese interinos juzgadosVía ParqueAlud mortal Huesca
instagramlinkedin

El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret

Barranco del Juncaret en imagen de archivo

Barranco del Juncaret en imagen de archivo / Pilar Cortés

Amaya Marín

El Consistorio de Mutxamel ha emitido un aviso en el que advierte a los ciudadanos del peligro que supone circular por algunas calles del municipio debido a la crecida del Barranco del Juncaret.

En concreto la restricción se refiere a la Partida Marseta, calle La Esparraguera en la Urbanización La Huerta y Camino de la Torreta.

Esas zonas permanecerán cortadas en previsión de la crecida de las aguas del citado barranco por lo que el Ayuntamiento mutxameler pide que no se circule por esas vías por el peligro que puede conllevar para los ciudadanos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
  2. Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
  3. 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
  4. El temporal no da tregua: Alicante activa la alerta amarilla y vigila la crecida de los cauces
  5. Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian la 'puerta de atrás' en el ocio nocturno para evitar la ZAS
  6. La metamorfosis de Alicante en el primer cuarto de siglo XXI: cómo cambia una ciudad en 25 años
  7. Tormentas con granizo dejan acumulados de hasta 55 litros por metro cuadrado en Alicante
  8. Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante

El Gobierno eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase

El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret

El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret

Un perro de la Guardia Civil descubre 3.520 cajetillas de tabaco ilegal en los bajos de una furgoneta en Alicante

Un perro de la Guardia Civil descubre 3.520 cajetillas de tabaco ilegal en los bajos de una furgoneta en Alicante

Sesenta niños atendidos cada día en las urgencias pediátricas de los hospitales por la gripe

Sesenta niños atendidos cada día en las urgencias pediátricas de los hospitales por la gripe

La Hermandad de la Humildad y Paciencia anuncia al pregonero de la XV Exaltación de la Juventud Cofrade de Alicante

La Hermandad de la Humildad y Paciencia anuncia al pregonero de la XV Exaltación de la Juventud Cofrade de Alicante

Alicante cierra la atención presencial a los ciudadanos hasta después de Reyes por "acumulación" de trámites

Los vecinos del PAU 2 exigen terminar la Vía Parque tras el anuncio de Pérez Llorca sobre la puesta en marcha del proyecto en 2026

Paloma Vela, directora científica de Isabial: "Los infartos, la obesidad y la salud mental son ya desafíos de primer orden"

Paloma Vela, directora científica de Isabial: "Los infartos, la obesidad y la salud mental son ya desafíos de primer orden"
Tracking Pixel Contents