El Ayuntamiento de Mutxamel pide no circular por algunas calles debido a la crecida del Juncaret
El Consistorio de Mutxamel ha emitido un aviso en el que advierte a los ciudadanos del peligro que supone circular por algunas calles del municipio debido a la crecida del Barranco del Juncaret.
En concreto la restricción se refiere a la Partida Marseta, calle La Esparraguera en la Urbanización La Huerta y Camino de la Torreta.
Esas zonas permanecerán cortadas en previsión de la crecida de las aguas del citado barranco por lo que el Ayuntamiento mutxameler pide que no se circule por esas vías por el peligro que puede conllevar para los ciudadanos.
