Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante

La escena es conocida por varias generaciones, pero ahora se repite fuera de la ficción. En las sierras del interior de la provincia de Alicante comienzan a detectarse crías de ciervo de apenas unos meses de edad vagando solas, sin rastro de sus madres. La Asociación Defensa de Herbívoros contra Incendios Forestales (Adhif) vincula esta situación a la aplicación del nuevo decreto de caza del Consell que amplía el control cinegético a todos los ungulados silvestres. Por ello, han decidido llevar la norma ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

El decreto 142/2025, aprobado por la Generalitat y publicado en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), establece las directrices de gestión, caza y control de especies como el ciervo, el corzo, la cabra montesa o el muflón, además de regular la gestión de los subproductos cinegéticos no destinados al consumo humano. Entre las principales novedades se encuentra la declaración de zonas de «sobreabundancia», una acción que permite flexibilizar las condiciones de caza y equiparar estas especies al régimen excepcional que ya se aplicaba al jabalí.

Un ejemplar de ciervo en el bosque interior de Alicante. / Adhif

Según recoge el propio decreto, la Generalitat podrá declarar estas zonas cuando considere que la densidad de una especie genera conflictos como daños a la agricultura, pérdida de biodiversidad, accidentes de tráfico o molestias a la población. En estos casos, la caza deja de tener consideración deportiva para convertirse en una técnica de control y gestión, lo que permite eliminar cupos de captura, ampliar los periodos hábiles y autorizar métodos extraordinarios.

Los herbívoros cumplen una función clave en el monte y lo que se está autorizando es una barbaridad para los animales y para el equilibrio del territorio Carlos Sapena — Presidente de la Asociación Defensa de Herbívoros contra Incendios Forestales

Entre estos métodos se incluyen visores nocturnos o térmicos, luces acopladas al arma, atrayentes no contaminantes y la agilización de permisos. Además, el texto introduce a los ayuntamientos como «actores activos» en la gestión de capturas dentro de los núcleos urbanos, habilitándolos a emplear armas de fuego, arcos, jaulas o sistemas de captura, siempre que se establezcan perímetros de seguridad por parte de los cuerpos policiales.

Esenciales

Desde Adhif, sin embargo, consideran que el decreto no distingue entre especies ni territorios y que ignora el papel ecológico de los herbívoros. «No se puede tratar igual a todos los herbívoros. En la provincia de Alicante hay especies muy importantes para el equilibrio del monte y la prevención de incendios porque consumen pasto», explica su presidente, Carlos Sapena.

El principal reproche de la asociación es que la normativa permite cazar durante periodos especialmente sensibles para la fauna. «Se está autorizando la caza de hembras en temporada de cría y de machos en temporada de celo. Aunque el decreto dice que no se puede disparar a una madre cuando va con su cría, la realidad es que muchas veces la cría está tumbada a cinco o diez metros mientras la madre pasta. Se mata a la hembra y la cría queda abandonada», denuncia Sapena.

Una cría de ciervo sola, sin la presencia de su madre, captada por una cámara en la sierra. / Adhif

Según la asociación, ya se están detectando crías solas en zonas como la sierra de Aitana, el Maigmó o el Xorret de Catí, un fenómeno que consideran una consecuencia directa de estas prácticas. A ello se suma, aseguran, el estrés que provocan las batidas y la presencia de perros durante las cacerías, que estaría causando «abortos en hembras gestantes».

Los ecologistas también cuestionan el origen del problema de la sobrepoblación del jabalí, que ha servido de argumento para extender el control a todos los ungulados. «La sobrepoblación está provocada por la mala gestión. En una piara solo entra en celo la matriarca, pero al abatirla entran en celo varias hembras jóvenes y se multiplica la reproducción», afirma Sapena, quien sostiene que ahora «se pretende desviar la presión cinegética hacia animales de cuernos».

TSJCV

Adhif alerta además del riesgo para la seguridad que supone permitir la caza en espacios no cinegéticos y en las proximidades de caminos y zonas transitadas, especialmente con el uso de visores nocturnos o sistemas de iluminación.

Un ciervo de poca edad, en una imagen de hace unos días. / Adhif

Por todo ello, la asociación ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCV contra el decreto de caza del Consell y solicita la suspensión cautelar de varios artículos al considerar que permiten «prácticas no selectivas», con un «impacto irreversible» sobre la fauna y un incremento del riesgo para las personas usuarias del medio natural.

«El problema no se puede resolver a base de tiros», concluye Sapena. «Los herbívoros cumplen una función clave en el monte y lo que se está autorizando es una barbaridad para los animales y para el equilibrio del territorio».