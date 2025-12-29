Así será el nuevo IES Las Lomas de Alicante

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha puesto en marcha la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras que redefinirá el nuevo IES Las Lomas de Alicante y cuyo objetivo final es la mejora integral de los servicios educativos que ofrece este centro educativo, según informa la Generalitat.

Se trata de una fase técnica necesaria para definir con precisión las actuaciones que permitirán modernizar y optimizar el funcionamiento del complejo y "garantizar una planificación rigurosa que redunde en una mejora sustancial" de la calidad del servicio público docente que se presta a la ciudadanía, explican desde Educación.

El centro tendrá 20 unidades de Educación Secundaria Obligatoria; 4 de Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales; y 6 ciclos de FP

Fondos europeos

Su redacción, así como dirección de obra, ha sido adjudicada por un importe de 598.705,31 euros, con posible cofinanciación del Programa Comunitat Valenciana Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Se prevé que, tras su remodelación, el centro cuente con 20 unidades de Educación Secundaria Obligatoria; 4 unidades de Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales; 6 ciclos de Formación Profesional, con 12 unidades formativas; y una cafetería. De momento se desconocen los plazos.

El IES Las Lomas de Alicante recauda 540 euros en una carrera solidaria / PIALR CORTÉS

Excelencia

Con esta actuación, gestionada directamente desde la Dirección general de Infraestructuras Educativas, la Generalitat reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos y con una gestión responsable, planificada y orientada a la excelencia en la atención a la ciudadanía, señalan desde la administración autonómica.

El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Educación anunciaron la renovación de cinco institutos de la ciudad, entre ellos el IES Las Lomas, tras años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa por la falta de espacios y por estar sumidos en un profundo deterioro. Los otros cuatro son Jaime II, San Blas, Cabo Huertas y Virgen del Remedio.

Renovación

Las dos administraciones hablaron del "impulso de un plan de renovación de infraestructuras educativas en el municipio que incluye actuaciones integrales" en estos centros de Educación Secundaria.

Desde la Administración autonómica explicaron que ya había salido a licitación la redacción del proyecto de adecuación y ampliación del IES Las Lomas, y que ya están preparándose las licitaciones para los IES Jaime II, San Blas y Cabo Huertas. Asimismo, aseguraron que el proyecto de reposición del Virgen del Remedio estaba previsto que saliera a concurso a finales de este año 2025 o principios del próximo.

Además, recordaron que Alicante contará en el próximo curso escolar con un nuevo colegio público de educación Infantil y Primaria, el CEIP provisional número 56, que estará ubicado en Pla Carolinas y albergará dos líneas, es decir, que acogerá a más de 400 alumnos. Este centro, como ya admitió el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, en una visita a Alicante, funcionará con aulas prefabricadas o barracones.

La edil de Educación, Mari Carmen de España, aseguró que el Ayuntamiento y el Consell “trabajan de la mano en planes de mantenimiento de otras infraestructuras educativas, con mejoras en colegios ya ejecutadas y otras que verán la luz muy pronto”.