Educación
Así será el nuevo IES Las Lomas de Alicante
La Generalitat destina 598.000 euros para la redacción del proyecto que redefinirá el nuevo instituto de Secundaria
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha puesto en marcha la redacción del proyecto básico y de ejecución de las obras que redefinirá el nuevo IES Las Lomas de Alicante y cuyo objetivo final es la mejora integral de los servicios educativos que ofrece este centro educativo, según informa la Generalitat.
Se trata de una fase técnica necesaria para definir con precisión las actuaciones que permitirán modernizar y optimizar el funcionamiento del complejo y "garantizar una planificación rigurosa que redunde en una mejora sustancial" de la calidad del servicio público docente que se presta a la ciudadanía, explican desde Educación.
El centro tendrá 20 unidades de Educación Secundaria Obligatoria; 4 de Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales; y 6 ciclos de FP
Fondos europeos
Su redacción, así como dirección de obra, ha sido adjudicada por un importe de 598.705,31 euros, con posible cofinanciación del Programa Comunitat Valenciana Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Se prevé que, tras su remodelación, el centro cuente con 20 unidades de Educación Secundaria Obligatoria; 4 unidades de Bachillerato de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales; 6 ciclos de Formación Profesional, con 12 unidades formativas; y una cafetería. De momento se desconocen los plazos.
Excelencia
Con esta actuación, gestionada directamente desde la Dirección general de Infraestructuras Educativas, la Generalitat reafirma su compromiso con la mejora continua de los servicios públicos y con una gestión responsable, planificada y orientada a la excelencia en la atención a la ciudadanía, señalan desde la administración autonómica.
El pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Educación anunciaron la renovación de cinco institutos de la ciudad, entre ellos el IES Las Lomas, tras años de reivindicaciones por parte de la comunidad educativa por la falta de espacios y por estar sumidos en un profundo deterioro. Los otros cuatro son Jaime II, San Blas, Cabo Huertas y Virgen del Remedio.
Renovación
Las dos administraciones hablaron del "impulso de un plan de renovación de infraestructuras educativas en el municipio que incluye actuaciones integrales" en estos centros de Educación Secundaria.
Desde la Administración autonómica explicaron que ya había salido a licitación la redacción del proyecto de adecuación y ampliación del IES Las Lomas, y que ya están preparándose las licitaciones para los IES Jaime II, San Blas y Cabo Huertas. Asimismo, aseguraron que el proyecto de reposición del Virgen del Remedio estaba previsto que saliera a concurso a finales de este año 2025 o principios del próximo.
Además, recordaron que Alicante contará en el próximo curso escolar con un nuevo colegio público de educación Infantil y Primaria, el CEIP provisional número 56, que estará ubicado en Pla Carolinas y albergará dos líneas, es decir, que acogerá a más de 400 alumnos. Este centro, como ya admitió el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, en una visita a Alicante, funcionará con aulas prefabricadas o barracones.
La edil de Educación, Mari Carmen de España, aseguró que el Ayuntamiento y el Consell “trabajan de la mano en planes de mantenimiento de otras infraestructuras educativas, con mejoras en colegios ya ejecutadas y otras que verán la luz muy pronto”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
- Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
- 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
- El temporal no da tregua: Alicante activa la alerta amarilla y vigila la crecida de los cauces
- Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian la 'puerta de atrás' en el ocio nocturno para evitar la ZAS
- La metamorfosis de Alicante en el primer cuarto de siglo XXI: cómo cambia una ciudad en 25 años
- Tormentas con granizo dejan acumulados de hasta 55 litros por metro cuadrado en Alicante
- Cabalgata de los Reyes en Alicante: todo lo que tienes que saber de la venta de sillas que arranca este viernes