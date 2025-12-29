La Hermandad de la Humildad y Paciencia anuncia al pregonero de la XV Exaltación de la Juventud Cofrade de Alicante

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de las Lágrimas, de la ciudad de Alicante, ha anunciado este lunes, festividad de San Juan Evangelista, patrón de la juventud cofrade, el nombre del pregonero de la próxima Exaltación de la Juventud Cofrade de Alicante, que alcanzará en 2026 su decimoquinta edición. El acto se celebrará el próximo 28 de febrero de 2026.

El exaltador será don Juan Jesús López Gámez, natural de Cádiz, una de las voces más reconocidas y consolidadas del panorama de la palabra cofrade en el occidente andaluz.

En el ámbito profesional, desarrolla su labor como técnico documentalista en el Hospital Viamed Cádiz y cuenta con estudios de Psicología por la Universidad de Sevilla, una formación que aporta profundidad reflexiva y sensibilidad humana a su discurso.

Años de pregones

A lo largo de los últimos años ha pronunciado destacados pregones en la ciudad de Cádiz, entre los que se encuentran el pregón a María Santísima de las Penas (2016); Nuestra Señora del Rosario, Patrona de Cádiz (2018); María Santísima de la Caridad (2019); María Santísima de la Victoria (2020); así como el pregón oficial de las Hermandades de Gloria de Cádiz (2022). En 2025 ha exaltado a Nuestra Señora de la Luz y a María Santísima del Amparo.

Destaca igualmente su compromiso con la vida de hermandad. Es hermano de la Archicofradía de la Palma de Cádiz, formando parte de su Junta de Gobierno entre 2014 y 2022 como mayordomo durante la coronación canónica de María Santísima de las Penas. Asimismo, es hermano de la Sagrada Cena y la Divina Pastora de Cádiz, así como de las hermandades del Buen Fin y de la Salud de San Isidoro de Sevilla.