Este es el horario que tendrá el TRAM durante Nochevieja en Alicante

Alicante volverá a tener TRAM durante la Nochevieja. TRAM d’Alacant pondrá en marcha, por segundo año consecutivo, un servicio especial adicional en la noche del 31 de diciembre para facilitar la movilidad de alicantinos y visitantes antes y después de las campanadas. El dispositivo afectará a las Líneas 1, 2, 3 y 4 y se sumará al servicio ordinario habitual.

La estación de Luceros será, de nuevo, el principal punto de enlace con todas las líneas en circulación durante esa noche. Así, se garantizará la conexión ferroviaria con las poblaciones de Alicante, Sant Vicent del Raspeig, El Campello, La Vila Joiosa, Finestrat y Benidorm, en una de las fechas con mayor demanda de transporte público del año.

Horarios y frecuencias

Según ha informado TRAM d’Alacant, la ampliación del servicio nocturno permitirá que los últimos trenes circulen más allá de las dos de la madrugada, una vez finalizado el horario ordinario. Posteriormente, el servicio se reanudará en estas líneas alrededor de las seis de la mañana del día 1 de enero, facilitando así tanto los desplazamientos de salida como los de regreso tras las celebraciones de Fin de Año.

La Línea 9 (Benidorm-Dénia), por su parte, mantendrá su horario habitual y dejará de prestar servicio antes de las campanadas, por lo que no estará incluida en este refuerzo especial de Nochevieja.

Segundo año en marcha

Este será el segundo año en el que el TRAM circulará durante la madrugada de Nochevieja en la ciudad de Alicante. El precedente se produjo el pasado 31 de diciembre de 2024, cuando por primera vez el tranvía alicantino no cesó su actividad en torno a las 23 horas. En aquella ocasión, las frecuencias de las Líneas 1, 2, 3 y 4 se prolongaron hasta las 2.00 o 2.30 de la madrugada, ya entrado el año 2025.

La puesta en marcha de este servicio especial fue uno de los compromisos anunciados por el anterior presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, dentro de las medidas acordadas para mejorar la movilidad en Alicante. El propio jefe del Consell dio a conocer esta iniciativa en diciembre del pasado año, durante una visita a las obras del aparcamiento provisional habilitado con motivo de los trabajos de la futura estación central del TRAM.