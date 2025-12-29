Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Grupo hotelero BenidormDecreto de cazaIA violencia géneroNaufragio IndonesiaDenuncia caída AlicanteZBE Alicante
instagramlinkedin

El tiempo en Alicante en tiempo real: consulta el mapa interactivo para saber donde está la lluvia

El mapa se puede consultar con diferentes visualizaciones y permite ver con diferentes estilos dónde se ubican las tormentas

Rescatan a cuatro personas en el barranco de l'Horteta en Torrent (Valencia)

Rescatan a cuatro personas en el barranco de l'Horteta en Torrent (Valencia)

L-EMV.

O. Casado

O. Casado

Las últimas lluvias siguen presente en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante. Después de un fin de semana en el que los avisos naranjas han estado presentes en las localidades asoladas por la dana del año pasado, la alerta amarilla sigue activa en varias comarcas de la Comunidad Valenciana, tal y como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La previsión para el martes varía ya que ninguna alerta por lluvias estará activa en la Comunidad.

Mapa interactivo del tiempo

Para seguir en tiempo real el avance de las lluvias en Alicante puedes consultar el siguiente mapa, que cuenta con un radar de tiempo y se ve perfectamente dónde están ubicadas las mayores precipitaciones y tormentas. Se puede consultar en tiempo real y también ofrece una estimación de qué ocurrirá en la siguiente hora.

El mapa permite seleccionar diferentes modos de visualización como por satélite, las mayores zonas de viento, de lluvia, truenos y temperatura, entre otros.

El mapa permite tener una visión generalizada del tiempo en nuestro país y también buscar por ubicación, donde te ofrece la posibilidad de ver en tiempo real el tiempo en algunas zonas donde tienen instaladas cámaras.

TEMAS

  1. Un sueño que llega por Navidad a Alicante: todo listo para la construcción del nuevo CEE El Somni
  2. Hasta 10 horas de cola bajo la lluvia para comprar sillas de la Cabalgata de Reyes de Alicante
  3. 99 años de la 'Nevà Grossa': cuando la provincia de Alicante se cubrió de nieve
  4. El temporal no da tregua: Alicante activa la alerta amarilla y vigila la crecida de los cauces
  5. Los vecinos del Casco Antiguo de Alicante denuncian la 'puerta de atrás' en el ocio nocturno para evitar la ZAS
  6. La metamorfosis de Alicante en el primer cuarto de siglo XXI: cómo cambia una ciudad en 25 años
  7. Tormentas con granizo dejan acumulados de hasta 55 litros por metro cuadrado en Alicante
  8. Cabalgata de los Reyes en Alicante: todo lo que tienes que saber de la venta de sillas que arranca este viernes

El tiempo en Alicante en tiempo real: consulta el mapa interactivo para saber donde está la lluvia

Madres de día: educar con otra mirada en Alicante

Madres de día: educar con otra mirada en Alicante

El tiempo en Alicante: sigue la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia

El tiempo en Alicante: sigue la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia

Un vecino denuncia al Ayuntamiento de Alicante tras caerse en una acera destrozada desde hace 25 años

Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante

Consecuencias del decreto de caza: crías de ciervo aparecen solas en los bosques de Alicante

La ZBE cumple un año sin app móvil ni datos de contaminación en directo

La ZBE cumple un año sin app móvil ni datos de contaminación en directo

Alicante entrena chatbots para detectar señales de violencia de género desde las aulas

Alicante pondrá luz sobre cuatro zonas de la Albufereta, el Cabo y Orgegia

Alicante pondrá luz sobre cuatro zonas de la Albufereta, el Cabo y Orgegia
Tracking Pixel Contents