El tiempo en Alicante en tiempo real: consulta el mapa interactivo para saber donde está la lluvia
El mapa se puede consultar con diferentes visualizaciones y permite ver con diferentes estilos dónde se ubican las tormentas
Las últimas lluvias siguen presente en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante. Después de un fin de semana en el que los avisos naranjas han estado presentes en las localidades asoladas por la dana del año pasado, la alerta amarilla sigue activa en varias comarcas de la Comunidad Valenciana, tal y como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La previsión para el martes varía ya que ninguna alerta por lluvias estará activa en la Comunidad.
Mapa interactivo del tiempo
Para seguir en tiempo real el avance de las lluvias en Alicante puedes consultar el siguiente mapa, que cuenta con un radar de tiempo y se ve perfectamente dónde están ubicadas las mayores precipitaciones y tormentas. Se puede consultar en tiempo real y también ofrece una estimación de qué ocurrirá en la siguiente hora.
El mapa permite seleccionar diferentes modos de visualización como por satélite, las mayores zonas de viento, de lluvia, truenos y temperatura, entre otros.
El mapa permite tener una visión generalizada del tiempo en nuestro país y también buscar por ubicación, donde te ofrece la posibilidad de ver en tiempo real el tiempo en algunas zonas donde tienen instaladas cámaras.
