La Nochevieja australiana gana terreno en Alicante

Nuevos tiempos para la hostelería en fin de año. La conocida como “Nochevieja australiana”, llamada así en referencia al país en el que se celebran las campanadas de nuevo año debido a su condición horaria (la diferencia entre Alicante y Sídney es de 10 horas), se ha ido consolidando en la última década y han condicionado la dinámica de los restaurantes en el 31 de diciembre.

Pese a que los establecimientos mantienen sus reservas nocturnas para cenar, las celebraciones diurnas son cada vez más numerosas entre los alicantinos. Hasta el punto de que ambas, comida y cena, se equiparan en número en esta fecha tan señalada. Así lo asegura Gabriela Córdoba, presidenta de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), que apunta que las reservas durante el día han rebajado las de la noche, pero sin que la pérdida de comensales en horario nocturno sea tan elevada como la acumulación de clientes a mediodía. De esta manera, los establecimientos hosteleros ganan clientela.

La celebración de Nochevieja, la clásica de por la noche con cena, cotillón y baile, se está quedando algo obsoleta Gabriela Córdoba — Presidenta de ARA

“Desde hace unos diez años se viene viviendo este cambio”, explica Córdoba, que constata que “la celebración de Nochevieja, la clásica de por la noche con cena, cotillón y baile, se está quedando algo obsoleta”. Las reservas, sin embargo, continúan, pero “muchos establecimientos dan prioridad a la comida” en un horario “más informal, que no exige formalidades como el traje y en el que la gente puede acudir como si fuera un día normal, con familia y con amigos”.

Precios

Es por eso que las comidas a mediodía el día 31 de diciembre son más económicas que las cenas. “En el pack de la noche lo normal son los menús cerrados que son algo más costosos, porque además se ofrecen productos de más clase”. La cena nocturna, según Córdoba, ronda los 100 o 110 euros por menú, un precio que llega a duplicar el de la comida de mediodía (que no suele ser menú cerrado y que suele incluir el consumo de alguna copa de sobremesa) y que, por tanto, genera más beneficios a los hosteleros. Entre los productos habituales del menú nocturno está el marisco, el jamón ibérico, el foie, el pescado como plato principal más solicitado y los dulces navideños.

En cambio, los costes que exige abrir el bar por la noche, y más en Nochevieja, con retribuciones más elevadas, hace que la diferencia de beneficios no sea tan pronunciada como pueden hacer pensar los precios por comensal.

El perfil de cliente son personas mayores y con hijos pequeños que prefieren llega a casa a una hora prudente Mar Valera — Presidenta de Apeha

En términos similares se expresa Mar Valera, presidenta de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), que incluso dice que “a mediodía hay algo más de reservas que por la noche, sobre todo desde la pandemia”. El cliente habitual de esta novedosa franja horaria es, según dice, “no tanto gente joven que va a discotecas como personas que prefieren salir a mediodía para llegar a casa una hora prudente”. En este perfil encajarían las personas mayores y las que tienen hijos pequeños.

En cuanto a las reservas, según Córdoba, no todos los restaurantes han colgado el cartel de “completo”, pero se espera que en las próximas horas se vayan sumando nuevos clientes. Los precios se mantienen respecto al año pasado “pese a la inflación”, llegando a subir “en algunos casos” unos 10 euros el tenedor.

Una de las adversidades que encuentran los hosteleros es la falta de personal eventual para estas fechas. “Nos cuesta mucho encontrarlo”, dice Gabriela Córdoba, aunque asegura que acaban ofreciendo el servicio requerido por los clientes. Pese a ello, la modalidad diurna de la celebración compensa económicamente a los establecimientos, que reciben más clientes a lo largo del 31 de diciembre. "Los restaurantes estamos para eso, para formar parte de la celebración", afirma.