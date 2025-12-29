Paloma Vela, Isabial: "La enfermedad cardiovascular, la obesidad y la salud mental son desafíos de primer orden para el sistema sanitario"

La médico e investigadora afronta un nuevo reto en su carrera profesional al frente de Isabial, adscrito a la Conselleria de Sanidad y que cuenta como patronos con las universidades de Alicante y Elche, y con el Hospital Doctor Balmis. "Implica una gran responsabilidad. Soy muy consciente de ello, pero me da mucha confianza saber que contamos con un equipo de profesionales de muy alto nivel, con años de experiencia en el sector de la investigación sanitaria y biomédica, que trabajan de forma excelente. Voy a tener la gran oportunidad de contribuir al desarrollo y consolidación del instituto, algo que la ciudadanía de la provincia de Alicante necesita y merece", afirma.

¿Cuáles son sus principales objetivos?

En los próximos años afrontaremos tres grandes retos. El primero es la finalización y puesta en funcionamiento del edificio Isabial, con una gran inversión de la Conselleria de Sanidad, más de 14 millones de euros. El segundo es la elaboración y puesta en marcha del nuevo plan estratégico 2027-2030. Finalmente, vamos a trabajar para que el instituto se consolide como centro de investigación de excelencia, lo cual nos permitirá renovar, en el año 2030, la acreditación que otorga el Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Ciencia e Innovación.

¿Cuándo se prevé la inauguración de la sede?

Las obras avanzan conforme al calendario previsto y se están cumpliendo los plazos. Si se mantiene este ritmo, la finalización está prevista a lo largo de 2026. Disponer de un edificio único y específicamente diseñado para la investigación supondrá un salto cualitativo muy importante para la investigación sanitaria de nuestra provincia. La concentración del personal investigador en un mismo espacio, dotado de infraestructuras y recursos adecuados, facilitará el trabajo diario y favorecerá la colaboración entre grupos, algo esencial para impulsar una investigación de mayor calidad y proyección. La pieza clave de la investigación son las personas que están detrás. Contar con un nuevo edificio de vanguardia nos ayudará a atraer y retener talento investigador en nuestra provincia, reforzando el papel de Isabial como un referente y un futuro nodo de ciencia biomédica.

Paloma Vela es también la jefa de Reumatología en el Hospital de Alicante / Héctor Fuentes

Cuentan con más de 600 investigadores. ¿La nueva sede puede dar cabida a más?

El instituto es relativamente joven, aunque muchos investigadores arrastran años de experiencia. Es muy probable que en un futuro próximo haya cambios en la estructura de algunos grupos, que surjan otros nuevos fruto de la madurez de los investigadores jóvenes, o que algunos desaparezcan o se fusionen con intención de obtener mejores resultados. La investigación está estructurada en cinco grandes áreas: neurociencias, órganos sensoriales y patología del dolor; endocrinología, metabolismo y nutrición; investigación traslacional en medicina, cronicidad y cuidados en salud; investigación en patología digestiva; y el área de investigación en cáncer. En el último año, hemos logrado 526 publicaciones científicas, hemos contado con 225 proyectos de investigación y 565 investigaciones en activo, entre ensayos clínicos, estudios observacionales y otros vinculados a investigaciones independientes.

¿Qué patologías observan al alza?

Nos preocupa es el envejecimiento de la población y la carga de enfermedad asociada a este fenómeno, que se manifiesta en múltiples ámbitos, como el neurológico, musculoesquelético, cardiovascular o inmunológico, entre otros. A ello se suma el notable incremento en la incidencia de las enfermedades neoplásicas (cáncer), otra prioridad indiscutible. Las enfermedades cardiovasculares, el síndrome metabólico, la creciente tasa de obesidad y los problemas de salud mental representan desafíos de primer orden para el sistema sanitario. Todas estas áreas requieren de nuestro esfuerzo para mejorar su atención, con el objetivo último de responder de manera eficaz a las necesidades presentes y futuras de la población.

Al respecto de la sanidad, ¿cómo ve la falta de médicos en la sanidad pública o las listas de espera?

No es una pregunta fácil de responder, es un problema multifactorial. Disponer de más recursos, y en especial de más recursos humanos, sin duda ayudaría. Desde mi experiencia es igualmente necesario abordar cambios en el modelo asistencial que permitan optimizar el uso de los recursos disponibles, tanto humanos como materiales. Además de reforzar la educación en salud de la población, potenciar los programas de salud comunitaria e incidir más en la prevención y la salud pública, entre otros temas. Nuestra sanidad pública es un modelo de referencia a nivel internacional, y es responsabilidad de todos protegerla y fortalecerla para las generaciones futuras.

¿Qué aporta el instituto a la sociedad alicantina?

Nuestro lema responde a la pregunta “De la investigación a la calidad asistencial”. Para nosotros la investigación es la principal fuente de mejora de la calidad asistencial en beneficio para la ciudadanía: permite identificar las causas de la enfermedad, ayuda a encontrar soluciones, a mejorar el enfoque terapéutico (no solo con fármacos, también modificando el abordaje de las enfermedades, las técnicas quirúrgicas, o el cuidado de las personas). Los ensayos clínicos permiten evaluar nuevos fármacos o para tratar enfermedades sin tratamiento eficaz. El tiempo de estudio de un fármaco hasta su aprobación y uso en la población lleva años. Es un privilegio poder ofrecer ensayos que permiten utilizar fármacos eficaces aún no comercializados para personas que de otra forma no tendrían opciones terapéuticas.

Otra imagen de la doctora Vela / Héctor Fuentes

¿Cómo mide la nueva directora el prestigio de Isabial a nivel nacional e internacional?

Veo a Isabial con una enorme proyección. Contamos con investigadores de reconocida fama internacional por sus contribuciones a la ciencia. Disponemos de la materia prima necesaria: buenos profesionales, con talento, con ilusión y motivados. El instituto tiene el reto de generar el entorno adecuado para que sus proyectos puedan llevarse adelante. Un elevado porcentaje de nuestros investigadores son personal asistencial, lo que supone una gran ventaja, ya que la investigación se realiza “a pie de cama”, con la enfermedad de la vida real. Pero también genera un problema que tendremos que resolver: la sobrecarga asistencial dificulta que puedan llevar adelante sus investigaciones. Hemos de trabajar para poder compaginar ambas facetas.

Usted es responsable del grupo de enfermedades reumáticas y autoinmunes. ¿Qué impacto tienen?

Investigamos en enfermedades reumáticas y autoinmunes sistémicas, producidas por microcristales (como la “gota”, por acúmulo de ácido úrico), por fragilidad ósea (osteoporosis), enfermedades inflamatorias crónicas (artritis reumatoide, espondiloartritis, artritis de la edad pediátrica) y autoinmunes (lupus, miopatías, o síndrome de Sjögren) entre otras. Tienen una enorme prevalencia en la población aunque muchas disponen de excelentes fármacos para su control (hemos participado en ensayos clínicos de muchos de los fármacos ya hoy día comercializados), pero quedan muchos aspectos por mejorar. Colaboramos con Atención Primaria, con estudios para mejorar los flujos de derivación de pacientes y garantizar una atención más ágil; o una mejor identificación para un tratamiento eficaz. Se nos presentan retos importantes, ya que el envejecimiento de la población contribuye al aumento de casos en ciertas patologías, con la consiguiente mayor sobrecarga asistencial.