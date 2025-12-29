La Policía Local desmantela dos puntos de venta de comida y bebida sin autorización en este punto de Alicante

La Policía Local de Alicante desmanteló este domingo dos puntos de venta ambulante de comida y bebida que operaban sin autorización en el Parque del Tossal. La actuación se saldó con la tramitación de las correspondientes denuncias contra los responsables de los puestos, así como con cinco actas por consumo de alcohol en la vía pública y una más por falta de respeto a agentes de la autoridad.

La intervención se llevó a cabo durante la tarde del domingo, dentro del dispositivo especial de vigilancia de parques puesto en marcha por la Policía Local con motivo de las fechas navideñas. En el operativo participaron efectivos de la Unidad de Seguridad y Respuesta (USR) y del Grupo de Apoyo a la Movilidad e Intervención (Grumai), que intensifican estos controles en espacios públicos de alta afluencia.

Durante la inspección, los agentes intervinieron un centenar de latas de refrescos y bebidas energéticas, cerca de veinte litros de cerveza, seis platos precocinados, dos botes de caldo, empanadillas, chocolatinas, caramelos y cinco cajetillas de tabaco. Todo este material se encontraba a la venta en pleno parque en dos puestos que carecían de cualquier tipo de permiso municipal.

Dispositivo especial

El concejal de Seguridad, Julio Calero, señaló que "la Policía Local está realizando estas Navidades un esfuerzo especial para vigilar los parques y combatir prácticas ilegales como la venta ambulante o el consumo de alcohol en la vía pública , que se suma a una mayor presencia de agentes en las principales vías comerciales de la ciudad en este período de mayor concurrencia a esos espacios".

La vigilancia de parques se desarrolla de forma paralela al refuerzo de seguridad en las zonas comerciales y de mayor concurrencia de Alicante entre el 5 de diciembre y el 7 de enero. Este segundo dispositivo cuenta con diez agentes de refuerzo, organizados en patrullas de dos, que recorren áreas como Maisonnave-Federico Soto, Alfonso X el Sabio-avenida de la Constitución, la Plaza del Ayuntamiento, la calle Poeta Quintana y su entorno, así como la avenida del Padre Esplá y la calle San Mateo.