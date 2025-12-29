PP y Vox demuestran de nuevo su unión y dan luz verde al presupuesto de Alicante

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante celebrado este lunes en una sesión extraordinaria ha aprobado inicialmente el presupuesto municipal de 2026 con los únicos votos favorables del PP y Vox y el rechazo de PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podemos. Tras superar esta votación ahora las cuentas deberán superar el periodo de exposición pública antes de regresar al salón de plenos para su aprobación definitiva.

La votación plenaria culmina la tramitación iniciada el pasado viernes 19 de diciembre en la Comisión de Hacienda, donde ambas formaciones avalaron la incorporación íntegra de las 31 enmiendas presentadas por Vox, junto a una batería de correcciones técnicas y nuevas inversiones impulsadas por el propio equipo de gobierno de Luis Barcala (PP) para modificar su borrador inicial.

Con esta decisión, todas las exigencias presupuestarias de Vox pasan a formar parte del texto económico y permiten al alcalde cumplir uno de sus principales objetivos políticos: arrancar el año con el presupuesto aprobado, al menos de forma inicial, algo que no ocurría en la ciudad desde la etapa de Sonia Castedo, hace más de una década.

Rechazadas las enmiendas a la totalidad de PSOE y Compromís

Durante el Pleno, PP y Vox también rechazaron las enmiendas a la totalidad registradas por PSOE y Compromís, que en esta ocasión sí llegaron al debate plenario tras superar el trámite de comisión. Ambas formaciones defendieron la retirada del presupuesto y la elaboración de uno nuevo desde cero, aunque sus propuestas fueron descartadas por la mayoría que suman populares y ultras.

La aprobación de las cuentas se ha producido pese a las advertencias del interventor municipal, recogidas en su último informe y cuestionadas por el área de Hacienda. El documento alertaba de un posible incumplimiento de la regla de gasto, reiteraba que no existe necesidad de recurrir a endeudamiento bancario para financiar inversiones y volvía a señalar problemas estructurales persistentes, como la elevada tasa de personal interino, la demora en la renovación de contratos vencidos y desajustes en determinadas subvenciones. Ninguna de estas advertencias técnicas ha derivado en cambios sustanciales en el proyecto finalmente aprobado.

Las enmiendas de Vox

Las enmiendas de Vox, registradas en el último día de plazo, superan la treintena y se articulan mayoritariamente mediante la creación de partidas simbólicas de un euro, una fórmula habitual que permite introducir nuevas líneas de gasto que deberán ampliarse posteriormente mediante modificaciones de crédito. Entre las propuestas figuran actuaciones en el Casco Antiguo, la revisión del Padrón Municipal para combatir el fraude, la rehabilitación de la ermita de Cañada del Fenollar, la reurbanización del barrio del Cementerio y proyectos de mejora en Vistahermosa, entre otros.

El respaldo de Vox al presupuesto va acompañado, además, de exigencias extrapresupuestarias. La formación reclama la firma de un convenio para prestar servicio a la denominada Oficina de la Maternidad, gestionada por la entidad "provida" Red Madre, criticada por los grupos de izquierda por su carácter antiaborto, y la aprobación de una declaración institucional en apoyo al discurso del dirigente popular Juanfran Pérez Llorca en relación con el Pacto Verde Europeo y la inmigración ilegal.

Las enmiendas del PP para corregir su propio borrador

Por su parte, el equipo de gobierno del PP ha introducido también enmiendas propias para corregir errores materiales e incorporar nuevas inversiones no previstas inicialmente, igualmente mediante partidas simbólicas. Entre ellas destacan la sustitución del alumbrado en la plaza Séneca y su entorno, la reurbanización de la calle Sol Naciente, mejoras en patios de centros escolares, la creación de una nueva plaza peatonal en la calle Roselló de Altozano y la programación de espectáculos y actividades festivas externalizadas.