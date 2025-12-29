Los SAIC de Alicante cierran la atención presencial hasta después de Reyes por "acumulación" de trámites

El acceso a los servicios de atención municipales se ha convertido en estos días en una carrera de obstáculos para muchos ciudadanos de Alicante. Quienes tenían cita previa en los Servicios de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) se han encontrado con las puertas cerradas, carteles informativos en las cristaleras y una única respuesta: volver después de Reyes. El motivo oficial es la "acumulación" de trámites internos, pero la falta de información previa ha generado confusión y malestar entre los usuarios.

La suspensión de la atención presencial ordinaria afecta a los SAIC de la calle Portugal, en la plaza Séneca, y de la calle Pino Santo, en la Zona Norte, y se suma al cierre del SAIC de la calle Cervantes, que ha interrumpido su actividad por el traslado de sus dependencias municipales.

Un servicio tensionado

En Alicante funcionan actualmente tres oficinas del SAIC: calle Cervantes, calle Portugal y calle Pino Santo. Tras anunciarse el cierre del centro de Cervantes por mudanza, las citas previstas se redistribuyeron entre las otras dos oficinas. Sin embargo, esta reorganización ha coincidido con una "acumulación" de trámites por la que el Ayuntamiento que ha obligado a paralizar temporalmente la atención presencial ordinaria.

Desde el Consistorio explican que la situación está directamente relacionada con el atasco del Registro General. En concreto, señalan que "los múltiples trámites pendientes en el Registro se han acumulado, sobre todo, a través de la Oficina de Registro Virtual (Orve), que es un servicio de administración electrónica en la nube ofrecido a las Administraciones Públicas por el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública", un sistema de administración electrónica en el que se reciben instancias procedentes de otras administraciones públicas como ayuntamientos o consellerias.

El volumen de escritos pendientes, que según fuentes municipales podrían suponer más de un millar, unido a la falta de personal, ha hecho necesario destinar a los trabajadores de los SAIC a resolver esta acumulación de expedientes, lo que ha llevado a aplazar las citas ya concertadas.

Sin embargo, el Ayuntamiento insiste en que no se trata de un cierre total de las oficinas sino que "los SAIC de Séneca y Pino Santo no están cerrados estos días. De hecho, siguen atendiendo consultas y trámites de urgencia". Además, desde el Consistorio remarcan que "tampoco se ha anulado ninguna cita previa".

Nuevo calendario y usuarios sin información

El aplazamiento de las citas se ha comunicado mediante una circular colocada en las puertas de los SAIC de la calle Portugal y de la calle Pino Santo. En el aviso se detalla el nuevo calendario: las citas del 22 de diciembre pasan al 7 de enero; las del 23, al 8; las del 26, al 9; las del 29, al 12; las del 30, al 13; las del 2 de enero, al 14; y las del 5 de enero, al 15. En todos los casos se mantiene la misma hora asignada inicialmente.

Usuarios que se acumulan en las puertas del SAIC de la Zona Norte donde las puertas permanecen cerradas al público / L. FERRÁNDIZ

Pese a la colocación de estos avisos, muchos usuarios no habían sido informados del cambio y han acudido igualmente a su cita. En el SAIC de la plaza Séneca, con acceso por la calle Portugal, una persona se encargaba de explicar la situación a quienes llegaban, indicándoles la nueva fecha asignada.

En cambio, en la Zona Norte, en el SAIC de la calle Pino Santo, las puertas permanecían cerradas y varios ciudadanos se concentraban ante las cristaleras para leer los carteles informativos, mientras en el interior se podía ver a trabajadores municipales ocupando sus puestos, sin que se ofreciera atención directa. La falta de aviso previo desde el servicio telefónico 010 ha sido uno de los principales motivos de queja entre los usuarios afectados que estos días acuden a los SAIC por falta de información.

El cierre del SAIC de la calle Cervantes

A esta situación se suma el cierre del SAIC de la calle Cervantes, ubicado en el antiguo Hotel Palas. Las instalaciones han interrumpido su actividad para proceder al traslado al Centro 14, en la calle Labradores, después de que la Cámara de Comercio, propietaria del inmueble, haya decidido no renovar el contrato de alquiler vigente desde 2014.

El Ayuntamiento indicó en su momento que las citas previstas para el viernes 19 de diciembre se han aplazado al 9 de enero y el servicio presencial se retomará el 7 de enero en la nueva ubicación. Desde el Consistorio aseguran que los ciudadanos afectados han sido "notificados por e-mail" y recuerdan que el teléfono 010 continúa operativo para resolver dudas.

El traslado de las oficinas municipales comenzó hace dos semanas y se está llevando a cabo de forma progresiva por departamentos, con el movimiento de cajas y mobiliario en camiones hacia la nueva sede. El operativo se prolongaría en principio más allá del 31 de diciembre, fecha en la que expira el contrato de alquiler del inmueble, y continuará durante las primeras semanas de enero. Según el contrato de urgencia firmado con la empresa encargada del traslado, el plazo de ejecución de la mudanza es de hasta tres meses, por lo que el proceso podría extenderse hasta la primera semana de marzo.