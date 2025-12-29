Sesenta niños atendidos cada día en las urgencias pediátricas de los hospitales por la gripe

Las urgencias pediátricas de los hospitales de la provincia de Alicante están en máximos a consecuencia de la gripe A, que se ceba especialmente con los niños pequeños. En el grupo de menores de 4 años, este virus tiene una incidencia de 4.282 casos por cada 100.000 habitantes y los contagios siguen al alza según los datos del último boletín de la Conselleria de Sanidad, que aún no incluyen fechas navideñas.

Centros como el Hospital de Sant Joan están atendiendo un mínimo de 60 casos urgentes de niños por este motivo. "Estamos en máximos. La epidemia de gripe está en tono alto y no se ha reforzado en nada ni la plantilla de pediatras ni de urgencias pediátricas. Somos los mismos, en una zona receptora de visitantes en Navidad y de personas que tienen su segunda vivienda en la Playa de San Juan, que fuera de temporada de virus. No se ha planificado nada", explican desde el Sindicato Médico.

"La gerencia y la dirección y subdirección médicas son conocedoras de la grave situación que vivimos en esta temporada de gripe", añaden las fuentes, que precisan que solo hay un pediatra de guardia, con turnos de 17 y 24 horas. "Excepcionalmente, algún fin de semana ha habido refuerzo de mañana, pero el grueso es para un único médico. Estamos muy por debajo de hospitales vecinos".

De locura

Las urgencias del Hospital General de Alicante han tenido este lunes un importante trasiego. "El nivel 1 (urgencias generales) está a reventar. Ha sido una mañana de locura, con siete pacientes pendientes de ingreso. Están saturados", una situación que suele empeorar por las tardes cuando cierran los centros de salud en una medida que se prolonga todos los días laborales del periodo navideño.

Así lo explican sanitarios y fuentes del sindicato UGT. Además, en el Hospital de Dénia había asimismo 12 pacientes pendientes de ingreso por infecciones respiratorias pero sin colapso en urgencias, mientras el de Torrevieja "como siempre con urgencias a tope y observación al 90%".

Muy diferente es la situación en los hospitales de Alcoy y Elda, el primero sin problemas y el segundo con una moderada presión asistencial, añaden fuentes de CC OO Sanidad.

Atención Primaria

Los centros de salud también viven una Navidad complicada pues no se ha sustituido a ningún médico de vacaciones, recuerdan los sindicatos, y suelen estar repletos de pacientes con virus respiratorios, explica personal sanitario. Como ejemplo, el de Campoamor-Plaza de América en Alicante, que este lunes ha estado "saturadísimo".

Trabajadores señalan que han tenido que cerrar a las 15.30 horas, media hora más tarde de lo establecido para atenderlos a todos.

Pacientes esperando

"A las tres de la tarde quedaban pacientes esperando desde la una y media. Llegaba el cierre sin estar atendidos, con más de 100 personas ante el mostrador sin haber llegado su turno. No cabía nadie más en el vestíbulo. No es justo para nadie. No se atiende como se merece a los pacientes ni a los trabajadores. Campoamor es un centro del que ya sobran pacientes para hacer otro ambulatorio, está saturado todo el año imagínate cuando se cierra por la tarde y hay festivos", como ahora.

Durante estas fiestas, una vez que cierran los centros de salud a las 15 horas, abren los puntos de atención de urgencias de Atención Primaria (PAC y PAS), que funcionan toda la tarde, la noche y hasta las 8 de la mañana.