Estas son las ayudas de la Generalitat para el alquiler de familias “con escasos recursos” en Alicante

La Vicepresidencia primera de la Generalitat, que acoge las competencias de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad y que está liderada por Susana Camarero, ha hecho públicos los datos de las ayudas que ha facilitado en este 2025 para pagar el alquiler de familias “con escasos recursos” y que residen en viviendas del parque público autonómico.

Según defienden desde el Consell, “entre los mecanismos puestos en marcha destaca la aplicación de bonificaciones para reducir el alquiler a unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad que tienen grandes dificultades para pagar el arrendamiento”. En este caso, la Entidad Valenciana de la Vivienda y el Suelo (EVHA), establece la renta “en función del importe del arrendamiento, ingresos y número de miembros que integran la unidad”. Y en muchos casos, según aseguran, la ayuda puede alcanzar hasta el 90 % del precio del alquiler.

Datos territorializados

En la provincia de Alicante se han beneficiado, según datos de la Generalitat, 724 familias, que representan casi un tercio (31,34 %) del total de las beneficiadas en el conjunto de la Comunidad. En materia económica el porcentaje es similar, ya que las familias alicantinas reciben un total de 631.244 euros de un total de 2.029.842 euros repartidos en la Comunidad (31,09 %).

La provincia de Alicante sí que es mayoritaria en la firma de actas de reconocimiento de deuda. Se trata de otro de los recursos de los que dispone el Consell para hacer frente a las deudas contraídas por impago en los alquileres de viviendas públicas para “garantizar el derecho a la vivienda a muchas familias”. Con este método de prórroga de pago, el inquilino reconoce voluntariamente adeudar a la Generalitat una determinada cantidad de dinero y se acuerda el establecimiento de un pago aplazado de la deuda contraída, además de determinar la forma y los tiempos de abono.

En la provincia de Alicante se han firmado casi la mitad de estas actas de reconocimiento de deuda: 528 de 1.081 (48,8 %), lo que supone un aplazamiento de un total de 3.113.854 euros en la provincia, el 57,1 % de la cantidad total aplazada en el conjunto de la Comunidad.

Estefanía Martínez, directora general de la EVHA, defiende que estos mecanismos tienen como objetivo “asegurar que las familias que disponen de menos recursos puedan acceder y mantener una vivienda digna a través de cantidades asumibles”.