El tiempo en Alicante: sigue la alerta amarilla por lluvias en el norte de la provincia
Aemet indica que el aviso se mantendrá activo hasta las 18.00 horas
El litoral norte de Alicante se encuentra durante la jornada de hoy en alerta amarilla por fuertes lluvias. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para este 29 de diciembre en las comarcas del norte de la provincia es que caigan más de 20 litros por metro cuadrado en una hora. El aviso amarillo estará vigente hasta las 18.00 horas de este lunes.
En la provincia se esperan cielos muy nubosos con una cota de nieve en torno a los 1.400-1.600 metros y temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso.
En el litoral, el viento será moderado del este y noreste, girando por la tarde a norte y noroeste, en el resto, soplará el viento flojo de dirección variable, predominando el componente norte.
El tiempo en Alicante
La capital tendrá todo el día el cielo cubierto con lluvias dispersas a primera hora de la mañana y al mediodía. Las temperaturas estarán en torno a los 15ºC. Por la tarde el cielo se despejará y ya no se esperan precipitaciones.
El tiempo en Elche
El día arranca con intervalos nubosos a la espera de las precipitaciones débiles y puntuales por la tarde. Los termómetros se mueven entre 9 y 15 grados, sin grandes cambios respecto a jornadas anteriores.
El tiempo en Benidorm
En Benidorm se esperan lluvias débiles durante todo el día acompañados por tormentas. Las temperaturas girarán en torno a los 14ºC.
El tiempo en Elda
En Elda el día estará nublado toda la jornada aunque por la tarde puede que se despeje ligeramente. Las lluvias serán débiles y sólo se esperan al mediodía. Las temperaturas llegarán como máximo a los 13ºC.
El tiempo en Torrevieja
En Torrevieja las precipitaciones más fuertes se esperan a primera hora de la mañana y, a continuación, el cielo se irá despejando paulatinamente. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 14ºC.
El tiempo en Orihuela
El cielo estará cubierto durante todo el lunes en Orihuela con lluvias puntuales al mediodía que serán débiles. Las temperaturas irán en ascenso y llegarán a los 15ºC.
El tiempo en Alcoy
En la zona más montañosa el día será plenamente invernal, con cielos cubiertos y lluvias puntuales. Los termómetros no pasarán de los 9ºC.
El tiempo en Dénia
La Marina Alta tendrá alerta amarilla y se esperan lluvias durante toda la jornada, aunque se espera que las tormentas más fuertes sean por la noche. Las temperaturas no pasarán de los 14ºC.
